Bývalý brankář NHL Ondřej Pavelec v Ústí trénuje gólmany. Vedení Slovanu prozradilo, že pokud by Ondru zatím nezávazná novinka chytla, plácl by si s ústeckým hokejem k vážné spolupráci. Dobrá zpráva? Nikoliv.

Informace, že se Pavelec „motá“ kolem Slovanu, zní sice napohled pěkně. Mladé gólmany učí někdo, kdo v nejslavnější lize světa odchytal téměř 400 zápasů, což je bezesporu paráda. Jenže v tomto případě je to jako tahat Ferrari do staré garáže, která sotva drží. Hokejové Ústí zkrátka zase dělá kroky tam, kde to není zapotřebí. Klub nemá žádnou filozofii, funguje z povinnosti. Dlouhodobé plány nejsou a jedinou ambicí je spolupráce s Kladnem. Vedení si přivlastnilo pocit nedotknutelnosti a jediným jeho zájmem jsou prodané permanentky.

Bývalý brankář Atlanty, Winnipegu a naposledy New Yorku Rangers Ondřej Pavelec sleduje z tribuny ústeckého zimáku přípravný zápas hokejistů Slovanu. Foto: sportyusti.cz/Karel Dvořáček

Slovan musí nejprve utvořit zdravě fungující organizaci, nad kterou se nebude vznášet otazník. Tedy v případě, že je toho současné vedení schopné. Až v případě splnění tohoto primárního cíle se Ústí může spřáhnout s hvězdami, které něco dokázaly. Teď na to správná doba není. Potíž je, že nejzákladnější systém v cestě za úspěšným řízením oddílu ve Slovanu nikdo moc nechápe.