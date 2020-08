Svěřenci Miroslava Macha, Jaroslava Roubíka a Jiřího Merty zatím prohráli všechny tři přípravné duely, v každém dali jediný gól. Ve druhém zápase před svými fanoušky už ale využijí i nejnovější posily. Z Mladé Boleslavi míří do žlutomodrého dresu brankář Marek Schwarz, z Kladna vypomůže Ondřej Bláha. Litvínov uvolnil do Ústí nad Labem svého odchovance Josefa Stříbrného, který u Vervy bojoval o smlouvu.

"Otevřeny budou pouze dva sektory (první A, B určen pro domácí a druhý C určen pro hosty), které budou od sebe oddělené. Jižní tribuna a sektory na stání budou během přátelských utkání uzavřené. Fanoušci musí mít roušky," obeznámil klub na svém webu fanoušky s pravidly, která platí během přípravných duelů.

Zásadní změny! První hokejová liga se uzavře, play-off nebude

Zástupci prvoligových hokejových klubů se na mimořádném aktivu dohodli na novém herním systému. Zásadní změna? Z Chance ligy se v nadcházející sezoně nebude sestupovat! Původně se přitom počítalo až se čtyřmi sestupujícími. Uzavření druhé nejvyšší soutěže ještě musí výkonný výbor Českého hokeje, to by ale měla být pouze formalita. Vzhledem k nejistotě ohledně druhé vlny pandemie koronaviru se ruší i play-off. Kdyby tým musel do karantény, degradovalo by to soutěž. Základní část se odehraje tříkolově, dohromady tedy bude 51 kol. V nadstavbě pro deset týmů se odehraje ještě jedna runda s tím, že započítávat se budou body z dlouhodobé části. Kdo skončí po nadstavbě na prvním místě tabulky, zajistí si právo účasti v extralize.