Thriller přinesla v chomutovské ROCKNET aréně poslední perioda, do které oba celky vstupovaly za remízového stavu 1:1. Pak se strhla dokonalá kovbojská přestřelka, kdy domácí dostal do vedení Koblížek, o sedm minut později navyšoval mazák Hübl a za tři minuty se k němu přidal Chlouba a bylo to rázem 4:1. Jenže Lvi taky roztočili bubínky kotlů a začali snižovat – 54. minuta Tůma a o pár vteřin později Drtina a rázem bylo na světě drama s rozdílem jediné trefy. To naštěstí pro domácí odmítl v 57. minutě Chrpa, který dal v přesilovce razítko na tříbodový zisk.

Piráti Chomutov - Ústí nad Labem 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 25. Vostiňák, 42. Koblížek (Chlouba), 49. Hübl, 52. Chlouba (Váchal), 57. Chrpa (Zajíček, Lukeš) – 16. Kordule, 54. Tůma (Costa, Roubík), 54. Drtina (Vacík, Roubík).

Piráti Chomutov: Běhula (Horák) – Seemann, M. Žižka, Havel, Váchal, Němec, A. Žižka, Filip – Lukeš, Hübl, Chrpa – Chlouba, Koblížek, Kostourek – Veselý, Mála, Zajíček – Mežnar, Vostiňák, Ekrt – T. Svoboda. Trenér: Kamil Koláček.

HC Slovan Ústí nad Labem: Cikánek (Stahl) – Trefný, Záruba, Vacík, Funk, Drtina, Bartoš, Šefl – Bláha, Roubík, Tůma – Kordule, Costa, Kuchynka – Horký, Smola, Damašek – Daniel. Trenér: Jan Čaloun