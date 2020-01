Hokejisté Ústí nad Labem prohráli na ledě posledního Sokolova 1:4. Za jejich neúspěch může už poněkolikáté špatná závěrečná část. Tentokrát v ní ztratili vedení a inkasovali všechny čtyři branky.

Hokejový zápas Ústí a Litoměřice, hokejisté Slovan Ústí, ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

„Hraje se šedesát minut, my jsme hráli to, co jsme si řekli, pouze dvě třetiny, a to je málo,“ pokrčil rameny trenér Slovanu Tomáš Mareš. „Po první obdržené brance jsme se opět sesypali a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ zmínil bolest Slovanu, která provází žlutomodré velkou část sezóny.