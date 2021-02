„Z důvodu vládních opatření musely být neprofesionální soutěže zastaveny již 11. října 2020 a není reálné, aby účastníci sehráli alespoň polovinu utkání, nezbytných pro určení postupujících a regulérní dokončení soutěží,“ zdůvodňuje rozhodnutí svaz.

Po sezoně tak mají druholigoví hokejisté, extraligoví a ligoví junioři i dorostenci. Končí i všechny žákovské a ženské soutěže. I krajský přebor. V Juniorské lize Akademií vyprší nejzazší termín pro řádné dokončení ročníku 5. února. A je hodně nepravděpodobné, že by do pátku soutěž začala.

Zdroj: Deník

Co na zrušení letošní sezony říkají v druholigových klubech na severu Čech?

„Ani jsem nepočítal s tím, že by se soutěž rozjela. Podle mne je nejlepší soutěž zrušit a začít až v září,“ řekl hrající trenér jabloneckých Vlků Tomáš Plíhal, jehož tým se několik let snaží o postup.

Překvapený nebyl ani mostecký útočník František Mála. „Celá tahle sezona byla hodně zvláštní, když ji ovlivnil koronavirus a já si popravdě myslel, že se už ani nedohraje, což se nakonec i stalo. Je to samozřejmě velká škoda. Nicméně zdraví lidí je na prvním místě, takže to chápu,“ řekl Mála.

„Přijali jsme to jako fakt. Už dlouho se vědělo, že začátek února bude hraničním termínem. Zázrak se tak nestal. Mrzí nás to hlavně kvůli dětem,“ povzdechl si manažer Děčína Jan Havlíček.

„Současná situace nás hodně mrzí. Tahle sezona je jubilejní desátá ve II. Lize. Chtěli jsme si ji náležitě užít, angažovali jsme nového trenéra, budovali perspektivní mužstvo,“ hlesl manažer Draků z Bíliny Miroslav Kanis. „Jsem přesvědčený, že příští sezona už bude normální, o to víc se na ni těšíme. Udržíme stávající kádr, nemám signál. A ještě ho chceme vylepšit, začínáme na tom pracovat.“

Stejný osud čeká i krajský přebor, který neřídí svaz. „Tady dojde také ke zrušení soutěže. Vítěz krajského přeboru musí mít odehráno 50 procent zápasů, aby se mohl zúčastnit kvalifikace, což se nestihne odehrát. Chtěli jsme to hlavně kvůli Chomutovu, aby měl šanci postoupit, ale bohužel není to možné,“ sdělil Deníku k aktuální situaci sekretář krajského svazu Ústeckého kraje Viktor Lukeš.

Pro ex-extraligové Piráty, kteří usilovali o rychlý návrat o patro výš, to tak znamená nepříjemné zdržení na jejich cestě zpátky na výsluní.

Prezident českého hokeje Král věří, že se hráči budou moct vrátit na led alespoň v rámci přípravy. „Ani okolnostmi vynucené ukončení soutěží neznamená konec hokejové sezony,“ vzkázal Král. „Znovu proto apeluji na majitele a provozovatele zimních stadiónů, aby ledové plochy podle možností nerozpouštěli, protože tréninková činnost a náhradní zápasový program budou zahájeny, jakmile to vládní opatření umožní. Je to v zájmu nejen hokeje, ale především zdravého vývoje populace a sportování dětí a mládeže vůbec,“ zdůraznil.

„Led stále držíme. Stále věříme, že v březnu přijde rozvolnění a děti se ještě dostanou na led. Fungujeme za nouzového provozního stavu. V Děčíně je plocha 20 let stará. Venku nejsou vhodné teploty na rozpuštění ledu. To by muselo být tak 15 až 20 stupňů. Kdyby se to špatně rozpustilo a my pak led znovu vyráběli, hrozilo by prasknutí,“ řekl Havlíček.

Podle Plíhala však některá města nebudou vyhazovat peníze za led, na kterém nikdo nehraje. „Nedivil bych se, kdyby led město nechalo rozpustit. Něco to taky stojí. Mně a hráčům, se kterými jsem v kontaktu, hokej určitě chybí. Potřebovali bychom se rozhýbat na ledě, zahrát si alespoň proti sobě. Fajn to bylo, když jsme mohli hrát alespoň v deseti,“ pokrčil rameny někdejší útočník San Jose Sharks.

Které soutěže se nedohrají?

II. liga

extraliga juniorů

extraliga dorostu

liga juniorů

liga dorostu

krajský přebor

žákovské soutěže

soutěže žen