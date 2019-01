Litvínov /ROZHOVOR/ – Bývalý šéf Ústeckých Lvů Robert Kysela ve středu oficiálně vstoupí do vedení hokejového Litvínova. Klub bude řídit společně s generálním manažerem Hojerem. Je třeba razantně zasáhnout do mezilidských vztahů v klubu, říká.

Robert Kysela (vlevo) v litvínovských barvách při rozlučkové exhibici Reichela se Šlégrem, během které se potkal na ledě i s Jágrem. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Robert Kysela je dalším ztraceným synem, který našel cestu zpátky do hokejového Litvínova. Odchovanec tradiční české bašty se vrací domů po jedenácti letech. Zastávat bude vrcholnou pozici ve vedení klubu. „Jednání ještě probíhají, ale je to na dobré cestě. Dnes zasedá představenstvo, které by mělo definitivně rozhodnout o mém působení v Litvínově. Už by se měl jen schválit návrh smlouvy, abych v klubu mohl začít oficiálně působit," vysvětlil v rozhovoru pro Deník Kysela, který poslední čtyři sezony strávil jako generální manažer Ústeckých Lvů.

S jakými pocity se vracíte do mateřského klubu?

Hodně se na to těším. Litvínov je klub, ve kterém jsem vyrostl a je pro mě čest se sem vrátit na jeden z vedoucích postů. Doufám, že se nám podaří napravit výsledkový propadák z uplynulé sezony, kdy tým bojoval do posledního kola o to, aby nespadl do baráže. Chtěli bychom, aby sportovní výkonnost byla lepší.

Už je to jedenáct let, co jste opustil Litvínov…

Z Litvínova jsem odešel v roce 2001 po prohraném čtvrtfinále se Spartou. V Kladně jsem pak působil čtyři sezony jako hráč a půl roku jsem hrál ještě i za Ústí. Poté jsem ukončil hráčskou kariéru a tři roky jsem dělal jen spolukomentátora v České televizi. Od roku 2008 jsem byl ve vedení Ústí. Jsem rád, že se vracím do Litvínova. Je to zaměstnání v extralize na té nejvyšší sportovní úrovni. Těším se na to a doufám, že mě to naplní stejně, jako mě ta práce naplňovala čtyři sezony v Ústí.

Jakou funkci konkrétně budete vykonávat? Bude to post sportovního manažera, který je volný?

Přímo o post sportovního manažera se nejedná. Měl bych vytvořit vedoucí tandem se současným generálním manažerem panem Hojerem. Moje funkce bude pravděpodobně nazvaná výkonný ředitel klubu.

Jaké kompetence budete mít?

S panem Hojerem bychom měli řídit klub po všech stránkách. Do mých kompetencí by spadaly sportovní věci, ale i ostatní záležitosti. Stále vedeme rozhovory o tom, kdo co a jak by měl mít na starosti, abychom mohli klub vést. Chceme dát hodně prostoru i trenérům, aby se vyjadřovali ke sportovní stránce. Mělo by to fungovat na bázi sportovní rady, takového orgánu, který by se scházel v širším vedení klubu. Myslím si, že je potřeba využít zkušeností a pohledů trenérů, kteří už léta trénují a spoustu hráčů dobře znají.

Jste rád, že tým trénují právě Vladimír Jeřábek s Petrem Rosolem, se kterými se z Litvínova dobře znáte? S druhým jmenovaným jste navíc strávil poslední roky v Ústí…

S oběma jsem vždycky vycházel dobře. Mají za sebou léta praxe, což je důležité. Jsou silnější než když začínali jako nováčci po skončení hráčské kariéry. Na to mají někteří z bývalých hráčů zkreslené názory, ale praxe je nejlepší škola. Oba kluci trénují dostatečnou dobu na to, aby byli zkušenými trenéry. Zkušenost a komunikativní schopnosti jsou asi nejdůležitější. Každý udělal nějaké chyby a i já vím o chybách, které jsme udělali s Petrem Rosolem v Ústí. Zpětně vidím nějaké věci, které jsme mohli udělat jinak. Z každých nezdarů se člověk poučí a oba trenéři mají za sebou bohaté zkušenosti z různých působišť. Mají za sebou úspěchy i neúspěchy. Jsem rád, že jsou v Litvínově zkušení trenéři, kteří mají něco za sebou. Navíc jsou to bývalí dlouholetí hráči Litvínova a mají ke klubu osobní vztah. To je dobře.

Na kolik je pro vás důležité, že pro klub pracují patrioti?

Prostředí v Litvínově vždycky inklinovalo k tomu, aby tady byli místní hráči a funkcionáři. To je perfektní, ale musí to fungovat. Myslím si, že největší problém, který tady byl, spočíval v komunikačním nastavení v klubu. To musíme zlepšit. Musíme zapomenout na osobní sváry a pro klub udělat to nejlepší a dovést ho jinam, než byl v poslední sezoně.

Můžete víc nastínit svou vizi?

Je třeba razantně zasáhnout do mezilidských vztahů a do některých metod řízení. Věci, které jsou tady dlouhodobě nastavené, se budou převracet delší dobu. Na druhou stranu všichni chceme vybudovat profesionální extraligový klub a za tímto cílem musíme společně jít. Nikdo nemá patent na rozum, ani já ho nemám. Mám ale různé zkušenosti a na hokej se umím podívat třeba i z pohledu nižší soutěže. Je potřeba řešit všechny otázky tak, jak se vyvíjí ekonomika ve státě i na celém světě a pružně tomu přizpůsobovat mechanizmy v klubu. Nemůže to fungovat tak, že klub má nějakou strukturu řízení, která je neměnná dvacet let. To je cesta do pekla. Musí se operativně přizpůsobovat vnějšímu prostředí.

Formálně vstoupíte do klubu až ve středu, ale svou funkci jste začal vykonávat už během května. Máte tedy podíl na tom, že Jakub Černý prodloužil smlouvu…

Kubu Černého jsem řešil minulý týden, když bylo mužstvo na soustředění v Turecko. S agenty jsme se dohodli na podmínkách a podepsali jsme smlouvu na dva roky.

Nový kontrakt stále nemá Martin Jenáček. Jak to s ním vypadá?

Martin Jenáček zatím v mužstvu není, skončila mu smlouva. Přemýšlíme o oživení mužstva a zvažujeme, jestli bychom měli jeho post nahradit jiným hráčem. Musím říct, že Martin odvedl v minulé sezoně velmi kvalitní práci. Měl ale dlouhodobé problémy s koleny, už patří ke starším hráčům, u kterých ty chronické zdravotní problémy prostě jsou.

Generální manažer Hojer na začátku přípravy říkal, že by chtěl do mužstva přivést Rostislava Martynka a Jana Nováka z Budějovic a Petera Jánského ze Sparty. Jak pokračují jednání?

Všechno to musí navazovat na ekonomickou situaci klubu a ta není úplně nejrůžovější. Litvínov nepostoupil do play off a přišel o nějaké sponzorské peníze. Vedeme s panem Hojerem velké diskuse o tom, jestli si to můžeme dovolit, protože tihle hráči patří do kategorie dražších. Snažíme se vybrat vyvážený stav, kdy výkonnost bude podložena ekonomickými počty. Třeba Peter Jánský by nám dokázal pomoct, ale finanční podmínky Sparty jsou nastavené hodně vysoko a my na něj asi nebudeme mít prostředky.

S mužstvem trénuje ústecký obránce Jiří Zeman. Jeho příchod už jste vyřešili?

Momentálně jednáme s Ústím o podmínkách přestupu nebo hostování. Snažíme se najít špičkovou kvalitu za přijatelnou cenu, ale víte jak to chodí. Když se hráč dostane na zenit své výkonnosti, tak začíná být drahý pro českou extraligu. Jsou to složitá jednání. I když ne vždycky. Třeba Martin Ručinský tady hrál a doufám, že ještě bude, za velice přijatelných podmínek.

Můžete prozradit jména dalších vytipovaných hráčů?

To je složité. Pořád se to mění a nemá cenu spekulovat.

Plánujete pokračovat ve spolupráci mezi Vervou a Slovanem?

Jako generální manažer Ústí jsem měl snahu navázat s Litvínovem úzkou spolupráci a myslím si, že se to dařilo. Budeme se snažit v tom pokračovat dál. V současné době probíhá v Ústí finanční restrukturalizace, kdy dochází k oddlužení. Myslím si, že Litvínov by mohl Ústí nabídnou některé mladé hráče. Představoval bych si, že by byla podepsaná smlouva o spolupráci a kluby by si mohly hráče půjčovat a vyměňovat. Rozhodně ale Ústí nebude naší farmou.

Stále figurujete v představenstvu ústeckého klubu…

S předsedou představenstva panem Dragomirem jsme se domluvili, že pokud Ústí nepostoupí do extraligy, tak mě uvolní do Litvínova, který mi dal nabídku už před dvěma lety. Zároveň jsme se dohodli, že mu pomůžu s přestavbou klubu a oddlužením.

Jak budete vzpomínat na čtyři sezony v Ústí? Nebude vás pronásledovat to, že jste nedokázal dovést klub do extraligy?

To mě pronásledovat bude. Ústí pod mým vedením hrálo atraktivní hokej a dosáhli jsme slušných výsledků. Čtyřikrát po sobě jsme vyhráli základní část, dvakrát jsme postoupili do baráže a dvakrát prohráli finále až v sedmém zápase. To všechno při omezených finančních prostředcích, Chomutov byl ve srovnání s námi úplně jinde. Hlavní cíl, který jsme měli – vrátit do Ústí extraligu – se nám ale nepovedl. I když jsme byli hodně blízko. Chomutov těch drobných úspěchů neměl tolik, ale postoupil, což je cennější. Bude mě to pronásledovat. Ale věřím, že jednoho dne Ústí bude extraligu hrát. Honza Klobouček, který nastoupil na post generálního manažera, je schopný inteligentní kluk, který se o klub postará. Vidím to tak, že během dvou tří let by se Ústí mělo stát finančně stabilní. Oddluží se, oprostí se od všech půjček a začne se budovat perspektivní mužstvo, které by mohlo začít v horizontu tří čtyř let znovu bojovat o extraligu.