Hokej, Chance liga, 10. kolo: Vrchlabí - Stadion Litoměřice 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) Branky a nahrávky: 26. Pochobradský (Chrtek) – 46. P. Svoboda (Válek, Jebavý), 59. O. Procházka (P. Svoboda), 60. Válek (Výtisk, Tomáš Král). Rozhodčí: Úlehla, Čáp – Polonyi, Kreuzer. Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 498. Střely na branku: 27:29. HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král – Jebavý (A), Ticháček, Výtisk (C), J. Holý (A), Pinkas, O. Baláž, Kottek – Válek, R. Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, J. Jícha, Chlubna – T. Urban, Koláček, P. Svoboda – Rouha, Berka, Pajer. Kadaň - Slovan Ústí nad Labem 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Branky a nahrávky: 20. Kuboš, 29. Routa (Steinocher, Štochl) – 9. Milfait (Š. Bláha), 38. Š. Bláha (Weinhold, Milfait), 39. Havránek (Vrdlovec), 60. Havránek. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Belko, Coubal. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 320. Střely na branku: 14:44. SK Trhači Kadaň: Horák – Jáchym, Steinocher, Červenka, Zorko, Kuboš, Štochl, Kabelka – Koblížek, Bernat, Routa – Mežnar, S. Heffernan, Zabloudil – Homer, Čech, Bogdasarjan – Kordule, Hradecký, Ferbas. HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – Drtina, Havránek, Trefný, Weinhold, Přindiš, Vladimír Brož, Chalupa – Trávníček, Vrdlovec, M. Tůma – Š. Bláha, Milfait, D. Tůma – O. Bláha, Čermák, Kulhánek – Jouza, Ouřada, Záruba.

Litoměřice na druhém místě nadále stíhají vedoucí Třebíč, Ústí je třinácté. Kadaň stále čeká na první body a je poslední. Program soutěže pokračuje už ve středu: Trhači míří přes celou republiku do Havířova (17.30), Ústí hostí Jihlavu (18.00), Litoměřice mají volný los, až v sobotu přivítají pražskou Slavii.

Cenný skalp Vrchlabí, navíc z ledu soupeře, veze litoměřický Stadion. Výhru 3:1 mu zajistila závěrečná dvacetiminutovka, respektive fantastický finiš. Ve 46. minutě nejprve dorovnal domácí náskok Svoboda, v předposlední minutě pak poslal výběr Davida Bruka a Daniela Tvrzníka do vedení Procházka. Výhru jistil ve vlastním oslabení do prázdné klece Válek.

