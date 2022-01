„Utkání rozhodla druhá třetina, kde jsme měli dobrý pohyb, dobrý tlak, hodně přesilovek, ze kterých jsme ale nedokázali dát gól, to rozhodlo,“ hodnotil asistent ústeckého trenéra Macha Jaroslav Roubík. „Litoměřice nám pak v naší přesilovce dvakrát ujely, odskočily o dva góly a nedělaly chyby vzadu. Ke konci už byl soupeř lepší, my jsme byli nervózní a nevěděli jsme, co se zápasem udělat,“ uznal sportovně na závěr hodnocení.

„Z naší strany to byl první půlku zápasu strašný výkon. Nevyhráli jsme jediný osobní souboj, těžko jsme se dostávali do šancí. Vůbec nám nepomohl poměr vyloučení 1:7 před třetí třetinou, s tím jsme se do zápasu nemohli dostat,“ nebyl s první polovinou zápasu spokojen trenér hostů Daniel Tvrzník. „Od poloviny duelu se ale výkon začal zvedat, byli jsme hodně produktivní. Zdálo se nám, že domácím třetí třetinu již došla šťáva, vypadalo to, že jsme na tom byli fyzicky líp, proto ten výsledek vypadá tak, jak vypadá,“ souhlasil s faktem, že domácí odpadli až v závěrečné dvacetiminutovce.

Stadion tak zvítězil už pojedenácté v řadě a se šestibodovým náskokem (ovšem s jedním zápasem navíc oproti druhé Třebíči) se vyhřívá na čele tabulky. „Série našich výher je dlouhá, ty výkony už ale potřebujeme zlepšit,“ zdvihl přesto Tvrzník varovný prst. „Poslední tři zápasy se nám sice výsledkově podařily, herně jsme je ale nezvládli.“

Ústecký tým kolísá na hraně předkola play-off a pádu do baráže o Chance ligu, ve vyrovnané tabulce mu zatím patří 12. místo. Na desátou příčku ztrácí bod, stejně hubený náskok má ovšem před třináctým Šumperkem, který má navíc zápas k dobru. V dalším kole razí Slovan na led Slavie Praha, Litoměřice hostí Havířov. Oba zápasy se hrají už dnes. V Kalich Aréně je start naplánován na 17.30, v Edenu se začíná o půl hodiny později.

Hokej, Chance liga, 33. kolo:

Slovan Ústí nad Labem – Stadion Litoměřice 2:7 (2:2, 0:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 14. Milfait (Vrdlovec, J. Drtina), 18. Urban (Vladimír Brož) – 8. P. Marcel (Martin Procházka), 20. M. Kadlec (Jebavý), 39. Sihvonen (M. Kadlec, F. Přikryl), 42. O. Procházka, 46. Válek (Sihvonen, R. Přikryl), 51. R. Přikryl (J. Holý), 55. O. Procházka (Martin Procházka).

Rozhodčí: Zubzanda, Jaroš – Hnát, Dědek. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 1 000. Střely na branku: 31:34.

HC Slovan Ústí nad Labem: Cikánek – Drtina, Havránek, Trefný, Kottek, Brož, Mareš, Záruba – Milfait, Vrdlovec, Š. Bláha – Trávníček, Urban, D. Tůma – M. Tůma, Grim, O. Bláha – Bernat, Čermák, Severa.

HC Stadion Litoměřice: Král – Marcel, Kremláček, Výtisk, Holý, Jebavý, Klikorka, Kuboš – Válek, R. Přikryl, Kadlec – O. Procházka, Kracík, M. Procházka – Jícha, Sihvonen, Smola – Berka, Hauser, F. Přikryl.