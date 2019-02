Litvínov /FOTOGALERIE/ – Povedený víkend mají za sebou v hokejové extralize litvínovští hokejisté. V pátek uloupili dva body ve Zlíně, v neděli doma přehráli poslední Pardubice 2:1.

„Asi žádný oku lahodný hokej to nebyl, ale potřebovali jsme dva body a ty nakonec máme,“ popisoval po střetnutí litvínovský asistent Radim Skuhrovec.

Krušnohorci museli zápas s Dynamem otáčet. Hosté se totiž dostali do vedení ve 33. minutě kapitánem Rolinkem. O čtyři minuty později ale parádně propálil Kloučka pod břevno Petružálek a vítěznou trefu obstaral ve 48. minutě po závaru před hostující brankou Jan Ščotka.

„Konečně to máme doma zase za tři body,“ oddechl si Ščotka. Litvínov totiž na domácím ledu úspěšný zatím není. „I když jsou Pardubice poslední, tak to byl takový urputný zápas. Mají v týmu kvalitní bruslaře. Nebyl to vůbec lehký soupeř,“ přidal svůj pohled Jakub Petružálek.

„Prohráli jsme si utkání sami. Ve druhé třetině jsme neproměnili čtyři samostatné nájezdy, v poslední třetině jsme Litvínovu nabídli tři přesilovky a on jednu využil,“ stručně zhodnotil trenér Východočechů Ladislav Lubina.

HC VERVA LITVÍNOV – HC DYNAMO PARDUBICE 2:1 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Petružálek (M. Havelka, Graborenko), 48. Ščotka (Trávníček) – 33. Rolinek (Bubela, Cardwell).

Rozhodčí: Pavlovič, Jeřábek – Jelínek, Brejcha. Vyloučení: 5:7, navíc Holland (Pardubice) 10 minut. Využití: 1:0. Diváci: 4 327.

HC VERVA Litvínov: Janus – Trončinský, Ščotka, Graborenko, L. Doudera, Hunkes, Baránek – Petružálek, J. Mikúš, Kašpar – Jurčík, V. Hübl, Válek – M. Hanzl, Gerhát, Trávníček – Jícha, M. Havelka, Helt. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Eklund, Holland, J. Zdráhal, Schaus, Cardwell, Nedbal, Budík – Machala, Mandát, L. Horký – Rolinek, Bubela, Hovorka – Perret, Ihnačák, J. Kloz – Dušek, Marosz, Poulíček. Trenéři: Lubina, Král a Čáslava.