Nepříjemnou dohru mělo pro litvínovské hokejisty úterní utkání na ledě Olomouce. Severočeši tam oslavili zisk tří bodů po výhře 2:1, ale rozčarování pak přišlo o pár chvilek později, když zjistili, že jim neznámý poberta v šatně z pěněženek ukradl peníze. Na skutečnost jako první upozornil server idnes.cz.

Zápas Litvínova v Olomouci. | Foto: ČTK

Nenechavec se do šatny sportovců dostal pravděpodobně přes otevřené okno. „Po druhé třetině jsme přišli do šatny a bylo tam otevřené okno. Pár věcí bylo rozházených, nějaké tepláky a tak. Bohužel jsme po cestě autobusem píchli. Zabralo to tak patnáct minut, než to řidiči opravili. Pak jsme zastavili na benzínce. Někteří hráči šli platit a všimli si, že v peněženkách nemají hotovost," řekl pro hokej.cz litvínovský Patrik Demel s tím, že po kontrole své peněženky zjistil, že mu hotovost zmizela.