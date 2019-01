Ústí n. L. – Vítězná série ústeckých hokejistů je minulostí. Lvi po sedmi výhrách v řadě tvrdě narazili, když v domácím derby překvapivě nestačili na Kadaň a prohráli 2:4. Hráči Slovanu přitom byli aktivnější a měli i více šancí, dostali ale lekci z produktivity.

Ústeckým Lvům vůbec nevyšel začátek zápasu. Hosté se od začátku vrhli do útočného pásma a mladý gólman Petrásek se měl co ohánět. V 5. minutě už ale lovil puk z branky, když ho ve skrumáži na brankovišti překonal Račuk. O vyrovnání se následně pokoušel Handlovský, ale vylámal si zuby na Hanuljakovi, stejně jako jeho spoluhráči, kteří se nedokázali střelecky prosadit ani ve třech přesilovkách. Do kabin se tak šlo za překvapivého stavu 1:0 pro Kadaň.

Na začátku druhé třetiny mohla jít Kadaň do dvoubrankového trháku, Hafenrichter ale tváří v tvář Petráskovi neuspěl. Krátce po polovině duelu se přesto hosté radovali. Gajovský si z domácích hráčů udělal kuželky a bez problémů navýšil skóre. O chvíli později navíc fauloval Sklenička a při Lvech stálo štěstí, teč hostujícího Tona totiž minula branku Ústečanů o milimetry.

Na začátku třetí periody se sice Slovan vrátil do zápasu, když se ve dvojnásobné početní výhodě trefil Boháč, ve 47. minutě ale v přesilovce vrátil hostům náskok dvou branek Mazanec a aby toho nebylo málo, v 52. minutě se z mezikruží prosadil Chlouba.

Ústečané se sice nevzdali a v 54. minutě se v další početní výhodě dočkali snížení z hole Handlovského, na zdramatizování severočeské bitvy už ale neměli síly ani čas.

Další utkání sehrají ústečtí hokejisté už ve středu, kdy se od 17.30 hodin představí na ledě jihlavské Dukly.