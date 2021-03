Nezlomili ani své letošní venkovní prokletí, ani mizernou bilanci na vsetínském Lapači. Hokejisté Ústí nad Labem nedali na ledě valachů ani gól, Vsetínu tak stačil na výhru jediný zásah Jana Bergera ze 23. minuty.

Před patnácti lety kouzlil v baráži o extraligu v ústecké brance Roman Málek. Nyní stanul v brance Vsetína jmenovec slavného brankářského šoumena Jakub Málek (ač má Málek syna Romana, který chytá a dokonce i Jakuba, který hraje v pozici obránce). I on v duelu valachů se Slovanem čaroval, tentokrát však proti Ústí a žlutomodří tak zůstali zklamaní stejně jako v konečném účtování zmíněné baráže.

Slovan nebyl horším týmem, jenže ze 24 pokusů nedokázal žádný protlačit do domácí svatyně. Porážka mrzí o to víc, že na pouhé dva body se přiblížil Havířov, a v sobotním souboji na severu Čech tak půjde doslova o všechno. Ve hře totiž bude poslední postupová příčka do předkola.

"Můžeme jen pogratulovat soupeři že dal gól a porazil nás," pravil po utkání lakonicky asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. "Právě góly dnes rozhodovaly. My jsme je nedali, i když šance na to byly, oni ano," vystihl kámen ústeckého úrazu. "Zápas byl vyrovnaný, bylo to hodně taktické, dost se hrálo ve středním pásmu. Pět šancí jsme měli my, pět Vsetín. Byl to boj do poslední chvíle."

Že nešlo o snadnou záležitost potvrdil také domácí asistent Jan Srdínko. "Vyhrát doma na jeden vstřelený gól…," pátral v paměti nad podobným úkazem. "Soupeř hrál výborně do obrany, byl hodně urputný, pro nás bylo strašně těžké je překonat. Kluci to ale odbojovali a nakonec jsme tento těžký zápas dokázali zvládnout, za což jsme nesmírně rádi."

Hokej, Chance liga, 32. kolo:

VHK ROBE VSETÍN – HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Berger (Ondračka, A. Zeman).

Rozhodčí: Koziol, Šudoma – Bartek, Konvička. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Střely na branku: 22:24.

Vsetín: Málek – Ondračka, Smetana, J. Jenáček, Bartko, Kudělka, Štach, Š. Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Gajarský, R. Vlach, Kucharczyk – Půček, Šilhavý, Klímek – L. Bednář, A. Zeman, Berger. Trenér: Stantien.

Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – J. Drtina, Š. Havránek, Vladimír Brož, Klikorka, Moravec, Vala – Trávníček, Vrdlovec, Severa – Tůma, Matějček, O. Bláha – D. Sklenář, Furch, Protasenja – M. Bláha. Trenér: Mach.