Nestárnoucí hokejista Michal Trávníček přišel do ústeckého Slovanu jako velká posila. V extraligovém Litvínově už o jeho služby nebyl zájem, 40letý veterán ale ukázal, že stále má co nabídnout. V 1. kole na Slavii dvěma brankami režíroval výhru 3:1, i doma, kde Slovan získal další bod proti favorizované Porubě, byl hodně vidět.

Proti Slavii jste dal dva góly, vypadalo to tedy, že v karanténě, do které klub musel na 10 dní kvůli koronaviru, jste si odpočinul…

To byl první zápas, ale jakmile je těch utkání víc po sobě, tak na sobě člověk pozná, že dva týdny nemohl trénovat. S Porubou jsem už od prvního střídání cítil, že se člověk rychleji zadýchá, zkrátka že se to projevuje. Budeme se do toho muset zase zpátky dostat.

Podle vašeho hodnocení to byl i jeden z faktorů porážky v daném zápase…

To je pravda, byl to druhý zápas ve třech dnech a nebyli jsme tak živí, jako na Slavii. Poruba měla dobrou obranu, my jsme byli trochu utahaní a nedokázali jsme se dostat do tolika šancí.

I tak byl ale výkon Ústí velice koukatelný, souhlasíte?

Rozhodně, pocit z mančaftu mám velice dobrý. Je tu spousta kluků, kteří na sobě chtějí pracovat, pomáhají nám i kluci z Mladé Boleslavi, což jde také znát. Myslím, že pro nás bude platit, že v průběhu sezóny se budeme zlepšovat, protože máme spoustu mladíků, kteří půjdou herně nahoru.

V Ústí máte odlišnou pozici, než poslední roky v Litvínově. Jste v první lajně s Matějčkem a Severou. Jak se vám hraje?

Je to fajn, myslím, že si dokážeme vyhovět. Jirka Severa je vyloženě střelec, já a Štěpán Matějček bychom mu měli ty šance spíše připravovat.

Vzpomenete si, kdy naposledy jste hrál soutěžní zápas v elitní formaci?

Nebudete tomu věřit, ale dva roky zpátky jsem tam naskočil na pár zápasů (úsměv).

Přesto je to ale asi nezvyk oproti práci, která se po vás požadovala v Litvínově. Vyhovuje vám více ofenzivní volnosti oproti té „bourací“ čtvrté lajně u Chezy?

Je to jiné, počítá se tu se mnou víc dopředu a jsem za to rád.

Ruku v ruce s tím jde i více stráveného času na ledě, jak se cítíte?

Jak už jsem říkal, mrzí mě především ten karanténní výpadek na konci přípravy. Kondiční kouč Kuba Jirgle nás výborně fyzicky připravil, cítil jsem se opravdu perfektně, ale ten výpadek to trochu přibrzdil.

V Ústí už jste dal dva góly, loni jste měl za Litvínov tři za celou sezónu. Budete v 1. lize trhat osobní rekordy?

(smích) O tom to není, momentálně je moje role nastavená na to spíše branky připravovat.

Jste kapitánem týmu, jak se vám zatím v Ústí líbí?

S kapitánským céčkem mě postavili před hotovou věc, ani nevím, jestli to určili, nebo se to nějak volilo. Ale vzhledem k tomu, že jsem tu nejstarší a za mnou je asi 10 let díra, tak se to možná nabízelo (smích). Jinak i spolupráce s trenéry je výborná, myslím, že tu máme podmínky přesně na to, co tu budujeme, tedy pomoc těm mladým hráčům se rozvíjet. Rádi bychom do Ústí po letech zase vrátili play-off.

V přípravě jste nastoupil i za Mladou Boleslav. Po extralize už nekoukáte?

Těch okolností by se muselo sejít opravdu hodně. Bylo by to asi příjemné, ale Boleslav má kvalitní kádr, takže tímto směrem už se moc nedívám. Je to spíš o tom pomoci těm mladým klukům, kteří přijdou do Ústí.

Co jiný extraligový tým?

To ani nejde, v rámci té spolupráce patřím Boleslavi.

Zdálo se, že vám fanoušci Litvínova chystají nějaký transparent či rozlučku… Vyrazíte v neděli na zápas?

V Ústí jsem jich viděl celkem dost, ale o ničem nevím. Nicméně je milé se s nimi zase vidět. Na zápas asi nepojedu, po třech zápasech v týdnu si rád odpočinu.