Velmi zajímavá zpráva přiletěla z hokejového klubu v Děčíně. Druholigový celek představil nového trenéra, stal se jím protřelý mazák Vladimír Kýhos.

Vladimír Kýhos se stal novým trenérem A týmu. | Foto: Facebook HC Děčín

Kýhos by se měl stát hlavním trenérem, k ruce mu bude Michal Oliverius. Bývalý skvělý děčínský útočník a kapitám byl dosavadním koučem Medvědů. „Dlouhodobě jsme tohle řešili. Já jsem tam vlastně zaskakoval, hledali jsme zkušeného kouče, ideálně odskočeného od kabiny. Nedařilo se nám dlouho nikoho sehnat. Věděli jsme, že je pan Kýhos pracovitý, neboj se trénovat i v nižší soutěži. Jak to vzniklo? Prostě jsem to zkusil, nedával jsem tomu moc šancí. Pan Kýhos je ale srdcař, dohodli jsme se na podmínkách,“ prozradil Deníku Jan Havlíček, manažer HC Děčín.