Ústí n. L. /ROZHOVOR/ – Trenér hokejistů Ústí Tomáš Mareš si po výhře s Benátkami pochvaloval výkony nadějných mladíků. Zároveň se podivil nad výroky některých sportovních komentátorů, kteří podle něj špiní jméno hokeje v Ústí.

Litoměřický Stadion si odvezl výhru také z Ústí nad Labem, kde ovládl druhé letošní derby v poměru 4:2. Tomáš Mareš, HC Slovan Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Z Chomutova přišla pětice mladých kluků, trio hned nastoupilo, jeden dal gól, co na jejich výkony říkáte?

Předně chci říct, že je to teprve první zápas, takže určitě nechci dělat žádné unáhlené závěry. Na to, že hráli poprvé za dospělé, to ale bylo dobré. Mně osobně se nejvíce zamlouval Matyáš Svoboda, který je díky své postavě silný na puku. Své výkony ale musí všichni potvrdit v dalších zápasech. Problém je, že nevíme, kdy nám opět pomohou, protože hrají i za chomutovskou juniorku.

Nastoupili také dva ústečtí mladíci, Gottfried a Čermák, co na ně říkáte?

Myslím, že i oni si splnili své. Celkově to byl zápas dvou mladých týmů. My pojedeme ve středu do Jihlavy ještě s jedním dalším juniorem.

Sezonu tak dohráváte s velice mladým týmem, že?

Upřímně mě dost šokovala slova pana komentátora Richtera v České televizi ohledně působení hráčů Sparty v mužstvu Ústí. Hrají tu prý málo a na úkor starých hráčů a cizinců. Přitom cizinec zde hrál naposledy před šesti lety a v posledních duelech máme s Benátkami nejmladší mužstvo v lize.