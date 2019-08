Jak byste zhodnotil přípravu?

Myslím si, že jsme ve fázi, v níž nabíráme kondici. Obvykle máme dvoufázové tréninky, hodně se věnujeme tréninku, což je v začátku přípravy nutné. S blížícím se začátkem soutěže se budeme věnovat i taktickým věcem a přesilovým hrám.

Prvním domácím soupeřem byl Sokolov. Jaké to bylo utkání?

Po stránce výsledku vládne nespokojenost. Zatím to ještě nejsou ligové zápasy, takže z výsledku nemusíme být nešťastní. Zjistili jsme, kde máme nedostatky a na nich musíme zapracovat. Nepodařilo se nám vstřelit ani jednu branku, což je špatné.

Pokud odhlédneme od výsledku, jaký to byl mač?

Nevím, jestli budu mluvit za všechny kluky, ale hrajeme zápasy v únavě. To k přípravným utkáním patří, trenéři nás potřebují vidět, jak v těchto situacích dokážeme hrát.

Slovan měl v průběhu zápasu k dispozici osm přesilovek, ale nevyužil ani jednu.

Zatím nemáme sestavené přesilovkové formace, takže na led jde formace, na která je řadě. I tak ale máme na ledě o jednoho hráče víc a přesilovky bychom měli proměňovat.

V rámci přípravy máte naplánováno dvanáct zápasů. Je to optimální počet?

Je to hodně zápasů, ale ještě máme co pilovat. V podstatě každé úterý a čtvrtek máme odpoledne zápas. Na dlouhodobou část sezóny nás připraví zápasy daleko lépe než tréninky.

Jste spokojený s diváckou podporou?

Fanoušci se určitě na první domácí zápas těšili, mrzí mě, že si ani jednou nemohli zakřičet „gól“. Za podporu bych jim chtěl poděkovat.

Co říkáte na to, že v Ústí vznikne univerzitní tým?

Já mám z toho velkou radost, protože zdejší univerzitu pořád ještě studuji. Znám hodně kluků, kteří se věnují univerzitnímu hokeji například v Praze. Doufám, že se celému projektu a ústeckému týmu bude dařit. Pokud to půjde, tak bych rád na ústecký univerzitní tým nastoupil.