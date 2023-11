„Ostuda. Nemám moc slov, ale tohle jsme prostě nezvládli,“ sypal si po mosteckém propadáku popel na hlavu šéf domácího klubu Lukáš Bednařík. Jeho svěřenci padli na vlastním ledě s Hronovem 3:6 a soupeři tak darovali druhou výhru v sezóně, první od konce září.

Lvi sice ovládli první třetinu, jenže soupeř v prostředním dějství skóre otočil, v závěrečné periodě pak přidal další tři zásahy. „Kluci si asi mysleli, že poslední tým se porazí sám, jenže takhle to není. Selhali jsme a takový zápas musíme rychle hodit za hlavu,“ zavelel jasně.

Pro změnu na první dvacetiminutovku mohli žehrat v Ústí nad Labem, které nerozchodilo uštknutí od pražské Kobry. Domácí si vypracovali náskok 3:1, který ve druhé třetině ještě navýšili, a byť Severočeši srdnatě dotahovali, úspěšní nakonec nebyli.

„Utkání z našeho pohledu rozhodla první třetina, kterou jsme prohráli 1:3. V ní jsme udělali několik chyb v obraně, které soupeř vytrestal. Pak nám to ještě uteklo na 1:4, ale posléze jsme se herně zvedli,“ líčil trenér poražených Jiří Merta. „Od půlky zápasu jsme bruslili, hráli jsme hru, kterou se chceme prezentovat a přiblížili jsme se na 5:4. Pak jsme ale ve zbytečném oslabení dostali gól na 6:4 a tím se zápas zlomil. Shrnul bych to jako hrubou nespokojenost,“ dodal naštvaně.

Opačná nálada panuje v Děčíně. Medvědi rozsápali už čtvrtou oběť v řadě, celkově zapsali osmé vítězství z posledních devíti kol. Jejich skvělou formu odskákaly Řisuty, které dostaly deset branek.

„Zápas musím hodnotit pozitivně. Z utkání jsme měli velký respekt, už jen z toho důvodu, že jsme ve středu nehráli a zápasy po dlouhém týdnu jsou vždycky ošemetný,“ líčil spokojený trenér David Švagrovský. „Na kluky jsme proto tlačili, aby přístup z naší strany byl stoprocentní a myslím si, že až na pár momentů jsme to měli pod kontrolou a šli jsme si pro vítězství. Jsme rádi, že si odvážíme důležité tři body do tabulky,“ dodal.

Řisuty – Děčín 4:10 (2:4, 1:4, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Bílek, 5. Patyk (Bílek), 35. Bílek (Patyk), 59. Vimmer (Bílek, Patyk) – 2. Zedek (Jursa, Nezbeda), 4. Vl. Brož (Macek), 10. O. Sýkora (D. Černý, Parshakov), 16. D. Černý (O. Sýkora, Parshakov), 27. Macek (Vl. Brož), 31. Jursa (O. Sýkora, Parshakov), 33. Macek (Vl. Brož, Nezbeda), 39. Nezbeda (Faigl, Vl. Brož), 45. Nezbeda (Faigl, Macek), 57. Vl. Brož (Charvát)

Most–Hronov 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 4. J. Procházka (Písařík, Hocelík), 7. Písařík (Rykl, Jindra), 54. Nedrda – 12. Šedivý (Murtazin), 34. Popitič (Kirillov), 40. Popitič (Babrusev, M. Hájek I), 50. Jass, 54. Šedivý (Vrtek, Táborský), 60. M. Hájek I (Babrusev, Šedivý)

Kobra Praha – Ústí nad Labem 6:4 (3:1, 2:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Šťastný (Vlček, Šteiner), 14. Do. Novák (S. Tichý, Houška), 16. T. Urban I (Holý, T. Duda), 25. Do. Novák (T. Urban I, Houška), 35. Vlček (TS), 53. Do. Novák (Houška, J. Stejskal) – 10. Bernat (Popela, M. Dubský), 27. Jouza (Rudovský, Kuchynka), 29. Roubík (Bernat, Trefný), 39. Jouza (Polata, Kloz)