"Motivací je předávat zkušenosti," řekl Trávníček, jenž nechtěl daleko od domova

Michal Trávníček a konec kariéry? I o tom uvažovala litvínovská ikona poté, co ho ze smlouvy předčasně vyplatil klub jeho srdce. Nakonec ale převládla touha ještě zůstat na ledě a zkušený útočník, jenž devět let kapitánoval extraligovým mistrům z roku 2015 se upsal prvoligovému Ústí nad Labem. "Myslím, že mám co předávat mladým hráčům, to je pro mě obrovská motivace," řekl matador, jenž by se později rád věnoval i trénování.

Michal Trávníček. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Poslední týdny mohly být pro Michala Trávníčka až nezvykle turbulentní. Zkušený lídr se usadil nejen s rodinou, ale i v hokejovém životě. Co se klubů týče, příliš toho nenacestoval, 21 sezón byl jeho domovinou Litvínov. Ten mu však na začátku května oznámil, že už s ním nepočítá, a vyplatil ho z posledního roku jeho kontraktu. „Může se stát, že je to i konec kariéry," hlesl v nedávném rozhovoru s tím, že si chce nechat odstup a vyprchat emoce. Místo toho ale přišel telefonát od bývalého spoluhráče z Litvínova Jana Čalouna a Trávníček kývl na jeho nabídku pomoci mladým klukům v Ústí nad Labem. I proto, že není daleko. „Nechtěl jsem cestovat nikam daleko, zůstat v Ústeckém kraji pro mě bylo prioritou," svěřil se Deníku. „Ještě jsme se nebavili o tom, jestli s týmem absolvuju celou letní přípravu," dodal na otázku, kdy se k novým spoluhráčům připojí. „Po mém konci v Litvínově se Ústí ozvalo mezi prvními se seriózní nabídkou. Domluvili jsme se docela rychle,“ řekl extraligový šampion. „Chuť do hokeje stále mám, jinak bych to nepodstupoval. Chci ještě hrát a proto jsme na tu nabídku kývl,“ dodal Trávníček, který nechtěl prozradit, jestli měl i jiné nabídky. „To nechám bez komentáře.“ V Ústí vybuchla přestupová bomba, vzorem pro mladé bude exkapitán mistrů Přečíst článek › Hlavní motivací pro něj bude předávat zkušenosti, kterých má na rozdávání. „Líbí se mi, že v Ústí chtějí pracovat s mladými kluky. To mě láká,“ pousmál se dravý forward. Na ledě tak může být prodlouženou rukou dalšího zkušeného veterána Jaroslava Roubíka, jenž je ve Slovanu jedním z trenérů. Je navíc možné, že sám Trávníček půjde brzy v jeho stopách. „Mám mladým klukům co předat. Chtěl bych se v budoucnu soustředit na trénování, ale na konec kariéry se teď ještě necítím.“ Trávníček strávil téměř celou kariéru mezi smetánkou. Kromě Litvínova vypomohl v osmi zápasech play-off i Zlínu. V první lize se mihl v roce 2007 v dresu Mostu, když se rozehrával po zranění. Ve dvou zápasech tehdy vstřelil jeden gól. „Ani nevím, kdy to přesně bylo. Už si to moc nevybavuju,“ usmál se. „Jsem zvědavý, jaká první liga bude.“ I přesto, že původně plánoval naplnit svou smlouvu s Chemiky a ještě rok si odkroutit v extralize, nakonec vydrží mezi profesionály. FOTO: První koronavirový duel Arma v Teplicích prohrála 1:4 Přečíst článek › Kromě zmíněných štací na tuzemské scéně se vousatý veterán zkoušel probojovat i do NHL. Na 228. pozici si ho v 8. kole draftu v roce 1998 vybralo Toronto, které s ním uzavřelo tříletý kontrakt. Děčínský rodák odehrál dvě sezóny (2000/2001 a 2001/2002) v nižší soutěži AHL v týmu St. John's Maple Leafs, do nejlepší ligy na světě se ale nakonec neprobojoval. Vyzkoušel si také reprezentační dres, v sezóně 2003/2004 nastoupil k sedmi zápasům v seniorském národním týmu. V juniorském o nejzářivější momenty přišel, v listopadu 1999 totiž zasáhl hokejkou do oka švédského útočníka Mattiase Weinhandla, načež ho IIHF potrestala zákazem startu v mezinárodních utkáních do roku 2002. Trávníček kvůli tomu přišel mimo jiné o zlatý světový šampionát ve Švédsku. Weinhandl se k hokeji vrátil, na levé oko ale dodnes vidí pouze z osmi procent.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu