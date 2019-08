Jak byste zhodnotil průběh utkání?

Dostali jsme dva góly a místo toho, abychom se zvedli, upadli jsme do jakési letargie. První třetina byla z naší strany špatná, zbavovali jsme se kotoučů jako bychom vůbec nechtěli hrát. Ve druhé části jsme ale srovnali hru, jenže na rozdíl od soupeře, který trestal naše chyby, jsme nebyli schopní dát gól. Ve třetí části se opět dostaneme do šancí, jenže opět nedáme a dvakrát inkasujeme. Na jeden gól se prostě vyhrávat nedá.

Inkasované branky vyplynuly z individuálních chyb, souhlasíte?

Určitě, hokej se hraje na chyby, my je udělali a soupeř je potrestal.

K tomu se vám navíc vrší marodi, dnes nedohráli Zukal a Krliš…

Dohrávali jsme to jen na sedm obránců. Mára Zukal odešel do kabiny, protože po jednom z nárazů se mu udělalo špatně, byl otřesen, tak jsme ho raději stáhli. Venca Krliš narazil po pádu ramenem do mantinelu, mysleli jsme, že bude schopen pokračovat, ale nešlo to a ve středu ho čeká vyšetření. Snad bude v pořádku.

Co se zranění týče tak se na vás lepí celkem smůla na to, že je to teprve příprava…

Bohužel je to tak. Dnes nehráli Procházka, Tůma, Málek a Havel, což jsou čtyři hráči mimo, věřím tedy, že Krliš se Zukalem budou v pořádku.

Výsledky v přípravě sice nejsou alfou a omegou, ale neleží série porážek hráčům v hlavách?

Výsledky sice nejsou to hlavní, ale už jsme ve stádiu přípravy, kdy by se měly dostavit. Každá výhra vás samozřejmě nakopne, naopak když vám pár zápasů nevyjde, dostanete se do takové křeče, bojíte se hrát. To šlo vidět dnes v té první třetině, kdy nás Litoměřice přehrávaly i v soubojích jeden na jednoho do útoku i obrany, což je základ hokeje.