Klikorka je jediným zástupcem ústeckého Slovanu, Severočechů je však v širší nominaci víc. Nejpočetnější je pochopitelně enkláva z Litoměřic, které v projektu Dukla začleňují mládežnické reprezentanty do seniorského hokeje.

Jan Mlčák, Ondřej Baláž, Daniel Poizl, Michael Krutil, Šimon Kubíček, Pavel Novák, Filip Koffer, Matěj Toman, Michal Teplý, David Vitouch, David Jindra, Martin Lang, Filip Přikryl a Jaromír Pytlík. To jsou litoměřičtí hokejisté, kteří byli povolaní na poslední přípravný kemp, jenž se uskuteční od 5. do 12. prosince. Spolu s nimi zamíří do Vyškova také jeden z litoměřických trenérů David Bruk, jenž je u dvacítky asistentem, dále pak videotrenér Benjamin Sequens a kondiční trenér Martin Iterský.

Celý šampionát bude probíhat v naprosto uzavřené bublině, dokonce bez přítomnosti novinářů. Současný soupis bude zeštíhlen na 28 jmen, která odletí do zámoří 13. prosince z Vídně spolu s reprezentací Slovenska a Rakouska. Po čtyřdenní karanténě vyjedou na led poprvé 18. prosince. O tři dny později sehrají přípravné duely s Finskem (3.30 ráno) a Německem (24.12., 3.30 ráno). Na soupisku pro MS budou zapsáni tři brankáři a 22 hráčů do pole. Do turnaje vstoupí proti Švédům (26.12., 20.00), dále vyzvou Rusy (28.12., 3.30), USA (29.12., 20.00) a Rakušany (31.12., 20.00).

Širší nominace před MS juniorů

Brankáři (5): Šimon Zajíček (HC Verva Litvínov), Nick Malík (HC Oceláři Třinec), Jan Bednář (HC Energie Karlovy Vary), Lukáš Pařík (HC Benátky nad Jizerou), Tomáš Suchánek (HC Frýdek-Místek).

Obránci (14): Karel Klikorka (BK Mladá Boleslav), Jiří Suhrada (PSG Berani Zlín), Jan Mlčák, Michael Krutil, Šimon Kubíček, Daniel Poizl, Ondřej Baláž (HC Stadion Litoměřice), Michal Hrádek (HC Dynamo Pardubice), Martin Haš (HC Benátky nad Jizerou), Stanislav Svozil (HC Kometa Brno), David Jiříček, Vladimír Kremláček (HC Plzeň), Radek Kučeřík (HC Zubr Přerov), Adam Rutar (HC Olomouc).

Útočníci (23): Adam Najman, Jakub Rychlovský (Bílí Tygři Liberec), Martin Lang, Matěj Toman, Filip Přikryl, Michal Teplý, Pavel Novák, Jaromír Pytlík, Filip Koffer, David Jindra (HC Stadion Litoměřice), Ivan Ivan (HC Vítkovice), Ondřej Pšenička (Waterloo Black Hawks, USHL), Radek Mužík (Lulea HF, SWE), Jan Myšák (HC Verva Litvínov), David Vitouch (HC Sparta Praha), Adam Raška, Jonáš Peterek (HC Frýdek-Místek), Martin Ryšavý (HC Zubr Přerov), Jakub Brabenec (HC Kometa Brno), Sebastian Malát (HC Plzeň), Theodor Pištěk (Örebro, SWE), Martin Beránek (HC České Budějovice), Michael Gut (HC Baník Sokolov).