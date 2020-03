Za svou kariéru jste prostřídal mnoho klubů. Které ve vás zanechaly nejvýraznější stopu?

Dobře se mi hrálo za kluby, v nichž jsem odehrál více sezón. Znojmo, Mladá Boleslav nebo Ústí. Tyto tři týmy mi zůstaly v paměti a budu na ně vždy vzpomínat.

Kde se vám hrálo nejlépe?

Klubů jsem prošel opravdu hodně. Vždy jsem se snažil o to, abych hrál nejvyšší soutěž. Když se ohlédnu za svou kariérou, tak jsem hodně bojoval o postup do nejvyšší soutěže. Buď se Slovanem nebo s Mladou Boleslaví. Zapomenout nechci ani na Znojmo, kde jsem s hokejem začínal.

Dokázal byste ty tři kluby porovnat?

Ve Znojmě jsem byl hodně mladý, startoval jsem tam kariéru. Zázemí tam bylo na vysoké úrovni. Ústí s Boleslaví měly hokejové zázemí také dobré, ale ke Znojmu, protože jsem tam začínal, mám poněkud blíže.

Jak vzpomínáte na Slovan?

Byly to skvělé roky, se Slovanem jsme se pohybovali v horních místech tabulky. Bojovali jsme o postup do baráže, o nejvyšší soutěž, hrál se tu výborný hokej. Vzpomínám si, že tu byla skvělá parta, která táhla za jeden provaz. Podporoval nás zaplněný stadion, fanoušci nás hnali vpřed. Vzpomínky mám jen dobré.

K Ústí máte ale i hodně osobní vztah, že?

Je to tak, narodila se mi zde druhá dcera. Na toto město budu vzpomínat jen a jen v dobrém.

Momentálně hrajete za Frýdek-Místek, který leží kousek od Ostravy, kde jste se narodil…

Jsem teď doma, za což sem rád. Chodili na nás fanoušci, čehož si nesmírně ceníme. Dobré je, že nám fandí i v době, když se nám výsledkově poněkud nedaří. Myslím si, že ve Frýdku je takové rodinné zázemí.

Setkal jste se s tímto rodinným prostředím ještě někde, nebo to je unikum Frýdku?

Hodně podobné prostřední jsem zažil ve Znojmě. Hokejem žilo celé město.

Jaké pro vás bylo, že jste dlouhou dobu hrál mimo domov?

Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Má hokejová cesta vedla nějakým směrem, hrál jsem někde jinde. Ve Vítkovicích jsem prošel mládeží, a pak jsem za dospělé hrál všude jinde. Myslím, že jsem se tam jednou vrátil, ale nevyvedlo se to, takže asi to tak mělo být.

Čím to je, že nyní, ve 39 letech, prožíváte nejproduktivnější sezónu mezi dospělými v kariéře?

Řekl bych, že to je tím, že ve Frýdku jsou kolem mě mladí kluci, kteří mi dodávají energii. Přijde mi, že hrajeme docela útočný hokej, tak možná ty body z toho plynou. Hraji s kluky jako je Hladoník nebo Kofroň, kteří mají kariéru prakticky celou před sebou. To znamená, že jsou hladoví po každém gólu, takže je to pro mě snadnější.

AUTOR: JAN PROŠEK