Derby má vždy náboj, ale oba týmy už si své uhrály. Co podle vás souboj s Ústím nabídne?

Nemyslím si, že to bude mít nějaký extra náboj. My se samozřejmě chceme udržet v nějakém zápasovém i vítězném rytmu před play-off, ale oba týmy se nyní připravují na nejdůležitější část sezóny, takže si myslím, že se bude hrát hlavně opatrně, aby se nikdo z důležitých hráčů nezranil, a aby to nikomu neubralo zbytečně mnoho sil. Bojím se, že to nebude moc hokejové, protože ty důležité zápasy začnou až ve čtvrtek.

Myslíte, že některé týmy mohou taktizovat, koho si vzít do předkola?

To bych neřekl. Ať v té horní čtyřce, která začne doma, nebo v té spodní ještě nemá nikdo nic jisté a těch variant, jak se mohou celky seřadit, je opravdu strašně moc. Bude se to měnit každou chvíli, takže nějak taktizovat podle mě ani nejde.

Není podle vás nefér, že hrajete o půl hodiny dříve, než Poruba a Vsetín?

Jak říkám, myslím si, že nikdo nebude hrát podle výsledků ostatních, takže to nebude hrát roli. Navíc my si nikoho vybírat nechceme, takže nám to může být fuk.

Co derby přídavek? Brali byste sérii s Ústím?

Z hlediska náboje a cestování by to asi byla dobrá volba, ale tím nechci říct, že by tomu tak bylo i z hlediska jednoduchosti celé série.

A série, se kterou byste byli opravdu spokojení, existuje?

Obecně bychom asi kvůli cestování raději soupeře z Čech než Prostějov, ale myslím, že je to jedno. S Prostějovem máme vyrovnanou bilanci, se Sokolovem taky, s Ústím uvidíme. Se Slavií jsme lepší. Podle mě je hloupost si někoho vybírat, protože to se vždy může snadno otočit proti vám. Pro nás bude hlavní navázat na výkony, které předvádíme po novém roce, a díky kterým se nám výsledkově daří. Nejdůležitější pro nás je, že začínáme doma, a s kým to bude už není důležité.

Daří se vám, dílčí cíl je splněný. Co je tedy další meta?

Rádi bychom v play-off uhráli alespoň jednu sérii, tedy postup z předkola, ale není na to vyvíjen nějaký extrémní tlak. Náš cíl jsme splnili, všechno ostatní už je jen třešnička na dortu.

Mohla by mít i semifinálovou příchuť?

Myslím si, že v silách našeho týmu to je, ale máme hodně mladých hráčů. Play-off je úplně jiná soutěž, kde rozhodují zkušenosti, brankáři, aktuální forma a spousta dalších aspektů. Pokud bychom postoupili do čtvrtfinále, bude skvělé změřit své síly s týmy jako Kladno nebo Jihlava, ale naše bilance s nimi letos není moc příznivá, takže to bude strašně těžké. Samozřejmě se o to ale popereme, ale tohle všechno je teď strašně daleko. Nejprve chceme zvládnout předkolo.