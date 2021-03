Hokejisté Ústí nad Labem narazí v předkole play-off na Vsetín. Rozhodly o tom výsledky posledního hracího dne základní části. Ač mohl Slovan potkat i Porubu, podle ústeckého trenéra Miroslava Macha žlutomodří nad soupeři nespekulovali.

Slovan většinu zápasu v Litoměřicích vedl, a to i přesto, že nechal odpočívat dvě elitní letky v čele s Trávníčkem, Vrdlovcem či Severou. Duel ale nakonec dospěl do samostatných nájezdů, kde stačilo, aby Ústečtí urvali bonusový bod, a čekala by je série s Porubou. Jelikož ale v deváté sérii padli, chystá se repríza 15 let staré barážové série.

PŘEDKOLO:

Vsetín - Ústí nad Labem:

11.3., 17:30 Vsetín - Ústí

12.3., 17:30 Vsetín - Ústí

14.3., 16:00 Ústí - Vsetín

případně:

15.3., 16:00 Ústí - Vsetín

17.3., 17:30 Vsetín - Ústí

*série se hraje na 3 vítězná utkání

Letošní vzájemné zápasy

Ústí - Vsetín 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Vsetín - Ústí 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

"My jeli hlavně do Litoměřic vyhrát," přiznal otevřeně ústecký kouč i přesto, že většina opor dostala oddech. "Jak dopadnou výsledky kolem nás a kdo bude soupeřem v předkole jsme neřešili. Dá se říct, že už je to stejně jedno, protože v play-off už si nejde vybírat," dodal. "Samozřejmě vzhledem k náročnosti cestování bychom asi nejvíc brali Litoměřice, ale věděli jsme, že ta šance je malá a nejspíš to nevyjde," připustil.

Vzhledem k faktu, že i Vsetín vyhrál v základní hrací době nad Sokolovem (7:2), byla šance na derby v předkole nulová. Ústí si pouze čistě teoreticky v nájezdech mohlo vybrat, zda by raději do Poruby, nebo do Vsetína, pro kališníky už bonusový bod nic neřešil.

Slovan však nakonec loterii nezvládl. „Utkání bylo od začátku vyrovnané, stejně šancí, do půlky zápasu jsme byly produktivnější my, ke konci zase soupeř. Byla to zasloužená remíza. Nakonec rozhodly nájezdy, kde byl soupeř lepší," hodnotil asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. Žlutomodří tak zamíří do Vsetína, kde nevyhráli od úvodního barážového zápasu v roce 2006. Doma se jim ale na Valachy vcelku daří, doma nebodovali pouze v jediném ze šesti duelů (1-1-3-1) od návratu Moravanů do Chance ligy v roce 2017.

Kdo se bude radovat tentokrát? Start série je už ve čtvrtek a v pátek na půdě soupeře, kde se bude hrát v 17.30, v neděli a případně v pondělí se série přestěhuje na ústecký zimní stadion, start je v 16 hodin. Pokud by došlo na pátý zápas, hostil by ho ve středu 17. března opět od půl šesté stadion Na Lapači.