Už v sobotu vstoupí hokejisté Slovanu do nového ročníku Chance ligy. Ústecké hokejisty vzhledem k vysokému počtu sestupujících týmů nečeká snadný rok. Na předsezonní tiskové konferenci klub prezentoval své ambice a cíle.

Tisková konference HC Slovan | Foto: Deník/František Bílek

Druhá nejvyšší hokejová liga v České republice byla několik let nesestupová. V nadcházející ročníku toto neplatí, a i proto musel ústecký klub pozměnit kádr. „Slovan letos vstupuje do nejtěžší sezony v historii první ligy, protože ze soutěže může spadnout až pět týmů. Sezona bude specifická nejen kvůli vysokému počtu sestupujících týmu, ale také po hráčské stránce. Všechny týmy posílily a museli jsme i my, abychom se pohybovali v nesestupových místech tabulky,“ poznamenal Vladimír Evan, který také poděkoval sponzorům a partnerům klubu. Mezi nejvýraznější patří dlouhodobě město Ústí nad Labem a společnost ATT Investments.