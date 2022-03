Co se stalo, že jste se v důležitém duelu proti Hodonínu úplně složili? Nevím. Paradoxně jsme byli 25 minut lepším týmem. Vedli jsme brzy 2:0. Do konce třetiny jsme dostali při naší přesilovce gól. Řekli jsme si, že nebudeme dělat zbytečný fauly, ale stal se pravý opak, bylo tam vyloučení, dostali jsme gól na 2:2. Pak přišly další góly, totálně jsme se sesypali, nastala absolutní anarchie. Každý si dělal, co chtěl, vypouštěl to. Vůbec jsme nehráli. Hrozný, hrozný.

Po zápase jste na sebe v kabině řvali, nebo byl spíš každý skleslý?

Už po druhý třetině, když to bylo 2:6, byly hlavy dole. A byli jsme na sebe nasraný. Řvali jsme po sobě na střídačce, bylo to šílený. Poprvé v sezoně přišlo dost lidí, atmosféra byla dobrá. Ale posrali jsme to.

A co trenéři? Co vám v kabině řekli?

Ani nevím. Po zápase do kabiny nepřišli. Panovalo totální zklamání z celý sezony. Ten zápas s Hodonínem mohl sezonu zachránit v případě výhry. Bohužel se tak nestalo. Ve všech těch zápasech baráže jsme měli slušně nakročeno k výhře, ale vyhráli jsme jen jednou. Vždycky jsme to podělali. Bylo to šílený.

Neuvěřitelné! V Anglii překonali „penaltoví specialisté" Krupku o osm penalt

To, že jste měli zápasy dobře rozehrané, ale pak jste je ztratili, nebylo nic nového, v základní části jste takhle poztráceli hodně bodů…

Je to tak. V hodně zápasech jsme na tom byli dobře do půlky zápasu. Nevím, jestli jsme odešli fyzicky nebo proč se to stávalo. Celá sezona byla na prd.

Ale měli jste jedno období, kdy jste vyhrávali.

To je pravda. Porazili jsme i Most, Děčín. Z dvanáctibodovýho manka jsme stáhli Děčín na jeden bod. Pak jsme jeli právě do Děčína, vedli jsme u něj 3:1, ale prohráli jsme 3:5. Zase si každý dělal, co chtěl. Fakt šílený.

Další věc je, že jste měli na konci sezony hodně nabitý program, protože jste museli dohrávat kvůli covidu odložené zápasy z podzimu.

To bylo úplně šílený. Doteď nepochopím, co tím svaz chtěl říct. Museli jsme odehrát 11 zápasů ve 20 dnech. Chodíme do práce, to se ne týhle úrovni nedá zvládnout.

Nebyl problémem úzký kádr?

Je pravda, že jsme měli hodně hráčů na hostování. Třeba z Ústí. To, když pak mělo svoje vlastní problémy, tak je už nepůjčovalo. Sice by nám ty hráči hodně pomohli, ale měli jsme to i tak zvládnout. Kádr jsme měli kvalitní. Nedovedu doteď pochopit, že jsme to tak podělali. Úplně jsme vyhořeli. Z mého pohledu jsme měli tým na střed tabulky. Ale dostávali jsme hrozný dardy. Asi jsme vytvořili nějaký rekord v obdržených gólech, v základní části jsme jich dostali tři stovky.

Jak vám pomohl Vojta Kubinčák, hráč s velkým množstvím extraligových zkušeností?

Vojta určitě pomohl. I přes svůj věk je na ledě rozdílový hráč. V kabině také pomohl, pozvedl ty mladší. Ale my se musíme připojit. Nemůže být jen Vojta lídr. Když mu nepomůžeme, když si to nemá s kým dát… Těžký…

Co trenéři? Vedl vás Tomáš Mareš, ale pak mu začal pomáhat majitel a manažer klubu Miroslav Kanis. Pomohlo to.

I kdyby byl na střídačce Ivan Hlinka, tak by nám nepomohl. Bylo to hlavně v nás. Neplnili jsme pokyny. Nebyla tam disciplína. Pak mi přišlo, že půlka týmu do toho přestala dávat srdce.

Teplický Knapik je fanoušek Chelsea. „Bojím se, jak to s ní dopadne," přiznává

Nebylo problém to, že za zápasy nedostáváte peníze?

Placených je jen pár hráčů. Možná, že v tom je zakopaný pes. Že někdo má, někdo ne. Ale nemůže to být přeci jen o penězích na týhle úrovni. Na druhou stranu musím říct, že jsme byli snad jen jeden tým ve II. lize, kde většina hráčů nic neměla. Bílina je chudý klub, sponzorů je málo.

Co bude dál?

Nevíme. Zatím s námi nikdo nemluvil. Asi budou změny v kádru, to je jasné. Já bych chtěl v Bílině dál pokračovat, pokud bude áčko dál fungovat. V Bílině jsem pět let, mám to tu rád, jsem na ni zvyklý. Ale nikdo neví, co bude.

V Teplicích trénujete děti, ale tým dospělých tam není. Byl byste pro, aby tam vznikl a hrál krajskou ligu?

To by bylo fajn, určitě by mě lákalo hrát za Teplice!