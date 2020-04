Olympijský vítěz z Nagana a jeden z nejslavnějších ústeckých hokejových rodáků. To je Jan Čaloun. V prosinci 2004 vypomohl v zápase I. ligy proti hvězdami z NHL nabitým Českým Budějovicím a brankou a asistencí se podílel na výhře 2:1. Nyní je čas, aby vytáhl své umění znovu, tentokrát z manažerského křesla, odkud se bude snažit pomoci udržet v Ústí první ligu a sestavit konkurenceschopný kádr, který ji bude moci důstojně odehrát.

Jeho jmenování ale vzbudilo na sociálních sítích rozporuplné reakce. Ačkoliv mu většina fanoušků přeje, některým podporovatelům se nelíbí, že je ve funkci člověk, který před rokem a půl po měsíci od startu mistrovské sezóny rezignoval na post trenéra i obchodního jednatele. Už tehdy se ale na jeho hlavu snášela zloba fanoušků především za sérii porážek.

"A vydrží déle, než 32 dnů, než rezignuje?" ptá se například jedna z fanynek. "Když přicházel Čaly do Ústí, říkal jsem si, že na jeho jméno musí sponzoři slyšet, a ono nic. Tak teď přichází pokus číslo dvě," je mírnější Petr Šesták. Většina ale Čalounovi drží v těžké době palce. "Doufám v lepší zítřky a v to, že se podaří sehnat sponzora, který by to tu zachránil," píše Petr Pešek. Podobný názor má David Bílský: "Snad se povede nastartovat a vybudovat něco na pevnějších základech a s jasnější vizí. Ne jen spoléhat, jestli a zda nám někdo půjčí nějaké hráče. Rád se zajdu podívat, i když se třeba nebude dařit dle přestav."

MĚSTO VĚŘÍ JEHO ZKUŠENOSTEM

Na um a zvuk jména olympijského vítěze bude spoléhat i město, které už svou finanční podporu hokeji pro tento rok vyčerpalo. "Ústecký klub dostal v tomto roce schválené dotace 6 milionů pro mládež a 5,5 milionu pro seniorský tým, takže nepředpokládám, že bychom je navyšovali. Město ale má svého zástupce v hokejovém klubu, pana inženýra Kohla, takže situaci sledujeme a chceme přispět k řešení tohoto problému," sdělil primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Specifikovat, jakým způsobem, ale zatím i vzhledem k čerstvosti situace, nedokázal. "Očekáváme, s čím přijde nové vedení. Věříme, že pan Čaloun díky svým zkušenostem dokáže vyjednat se sponzory nějaký mix, který klubu pomůže," dodal. Reagoval také na variantu, že by město poskytlo hokejistům pronájem ledové plochy za symbolickou částku. "To by výrazně ovlivnilo příjmy Městských služeb, takže o tom by muselo rozhodovat zastupitelstvo."

"V této složité době bude těžké získat silného partnera a může dojít i na nižší hokejovou soutěž, ale je zbytečné to vzdávat předčasně. Klub nechce přistoupit na rezignovaný postoj a UFO ho bude plně podporovat i proto, aby se v Ústí udržely dobré podmínky pro hokejovou mládež," pověsila minulý týden na svůj Facebookový profil strana Ústecké Forum Občanů (UFO).

"Zatím jsme to neřešili, ale náš postoj ke sportu je v tomto konstantní. Chceme ho v Ústí udržet na slušné úrovni a chceme ho i podporovat," řekl včera Lukáš Konečný. "Bohužel dnešní doba je dost nejistá a je možné, téměř jisté, že i finance do sportu se omezí. Nico to ale nemění na tom, že UFO a snad i město, bude sport podporovat nadále. Pro nás je prioritou, stejně jako pro klub, udržení první hokejové ligy v Ústí nad Labem. Zatím nevíme, co bude následovat, jistě dojde k jednání s klubem. V tuto chvíli si myslím, že ani pan Čaloun nemá všechny následné kroky pevně nalajnované a bude ho jistě čekat spousta práce. UFO, já a snad i město Ústí nad Labem budeme chtít být nápocni, pokud nám to situace umožní."

