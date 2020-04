Já Čalounovi fandím. Nevím, zda skutečně dokáže sestavit kádr schopný konkurence v I. lize, zda pod ním budou chtít hráči hrát, zda dokáže zachránit ústecký hokej… To všechno ukáže až čas. Ale upřímně – například ekonomiku po Jirkovi Zdvořáčkovi mohl od února převzít kdokoliv, a nikdo se nepřihlásil. Každý, kdo dělá ve sportu v tomto regionu ví, jak náročné je shánět peníze, a za získané peníze pak domlouvat hráče. A naopak, někteří, kdo ve sportovním managementu nikdy nedělali a „jen“ fandí (a to nemyslím ve zlém) vědí, jak jednoduché je kritizovat, když nic neděláte. Kdo nic nedělá, nemá žádnou zodpovědnost.

Jistě, fanoušci mají za své peníze za lístky či permanentky nárok na svůj názor, ten jim nikdo neupírá, ale stejně jako oni by nechodili zadarmo do práce, u ve sportu potřebujete peníze. Obecně platí, že jen na vstupném miliony fakt nevyrejžujete, ale pomůže to zaplatit náklady na zápas, protože to vážně není jen o platech hráčů. Pořadatelská služba, zdravotník, časoměřič, hlasatel, u řady sportů i pronájem hrací plochy… Každý, kdo v tom někdy dělal, tohle zná. A každý ušetřený milion, tisícikorunu, stovku, nebo jen pár drobných, pak můžete použít na zkvalitnění kádru, tedy i na lepší výsledky. I proto by se, pokud skutečně všichni, včetně fanoušků, chtějí v Ústí chodit na kvalitní sport, měli sjednotit a táhnout za jeden provaz, ačkoliv základem jsou bezesporu sponzoři. Jen tak se může dosáhnout dobrých výsledků…