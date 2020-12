Měl snový start kariéry. V litvínovském dorostu dokázal posbírat 82 bodů (27+55) za sezonu. Další rok v juniorce měl 55 bodů (22+33) ve 32 zápasech, což ho katapultovalo do prvního týmu Vervy.

Útočník Přemysl Svoboda už jako teenager nakoukl do nejvyšší hokejové soutěže. Jenže v extralize odehrál za Litvínov jen čtyři zápasy a putoval o patro níž. Teď se po roce a půl vrátil přes prvoligové kluby Litoměřice a Ústí zpátky mezi elitu.

Dvacetiletý forvard se zjevil na soupisce Krušnohorců v úterním utkání s Pardubicemi (1:2 PP) a hned z toho byl jeden kanadský bod za asistenci a účast v první formaci. „Jsem rád, že jsem dostal šanci. Vždyť ještě před měsícem jsem skoro nehrál ani v Ústí,“ líčil Svoboda po návratu mezi extraligové mantinely. Z jeho slov bylo cítit pokoru, respekt a odhodlání.

Byl jste překvapený, když se ozval Litvínov?

Ano, byl jsem hodně překvapený. Dozvěděl jsem se to v pondělí po tréninku v Litoměřicích. Jsem rád, že se to během měsíce najednou otočilo. Budu dělat všechno pro to, abych hrál a dostával co nejvíc prostoru.

Při obnovené premiéře jste asistoval u jediné branky. Jaký máte pocit ze svého výkonu?

Nerad bych hodnotil svůj výkon, snažil jsem se tam nechat všechno, co jsem mohl. Vím, že mám velké rezervy v obraně, na tom musím pracovat. Snažil jsem se makat pro tým, abychom vyhráli. Kdybychom proměnili víc šancí, mohli jsme v klidu vyhrát.

Během zápasu vás kouč Vladimír Országh posunul do elitní formace, měl jste velký ice time. Čekal jste takovou porci minut?

Těší mě, že jsem dostal takovýhle prostor, snažil jsem se makat na maximum. Jsem rád, že jsem dostal šanci. Vždyť ještě před měsícem jsem skoro nehrál ani v Ústí.

Na extraligovou úroveň jste si rychle zvykl…

Hokej je furt stejný. V Chance lize je to dost podobné. Ale přece jen jsem cítil, že tempo bylo vysoké a měl jsem problémy, abych to udýchal. Před měsícem jsem skoro nehrál, vůbec jsem neměl fyzičku. Když jsem šel z Ústí do Litoměřic, tak jsem na sobě začal makat. Musím se do toho dostat, abych byl co nejlíp připravený, když třeba dostanu další šanci.

Řekli vám v Litvínově, co s vámi bude dál?

Vůbec nevím, co bude. Ve středu jsem hrál za Litoměřice, teď mají pauzu a já budu trénovat v Litvínově. Budu se snažit, abych hrál další zápas. Je to na trenérech, jestli mě tam znovu dají, nebo ne.