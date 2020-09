"Co rozhodlo? Že jsme dali tři góly a oni jeden," culil se po utkání spokojený stratég. "My jsme výborně ubránili jejich přesilové hry," zvážněl ale vzápětí. Ústečtí hokejisté byli na trestné lavici hned devětkrát.

"Nemyslím si, že to všechno byly jasné fauly. Hodně z nich pramenilo z přemíry snahy," nevinil Mach své ovečky. "Alespoň jsme si vyzkoušeli hru v oslabení, v přípravě jsme to moc nestihli," navázal opět v žertu s odkazem na karanténu, v níž jeho tým strávil deset dnů před začátkem sezóny.

"Bylo to klasické první utkání, hodně nervózní, rozkouskované, ale kluci to odmakali. Ani nemohu nikoho vyzdvihnout, skvěle nám zachytal brankář, ale dřeli všichni," pokračoval. A recept do dalších utkání? "Musíme hrát v pěti, takže trochu zredukovat ta vyloučení. Důležitá ale bude i nadále poctivá práce," předeslal před domácí premiérou s Porubou, která patří k největším favoritům soutěže. "Musíme makat celých šedesát minut, pak věřím, že to přinese své ovoce," uzavřel.