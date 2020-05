Vídeň 1996? To je titul světových šampionů po jedenácti letech, kouzlo Bukačovy party a začátek velké éry, triumfů a naplněných medailových snů. „Na trenéry Luďka Bukače, Slávu Lenera a výborného Zdeňka Uhera, kterého jsem poznal už ve dvacítce, nezapomenu. Sestavili skvělý tým a turnaj byl pro každého skvělý zážitek,“ vybavuje si Robert Kysela.

Hned si vzpomene na litvínovskou partičku. „Hrál jsem tam s Robertem Reichelem, Robertem Langem, na pokoji se mnou byl brankář Petr Franěk. No kluci, co jsme se znali a hráli spolu odmalička. Hodně jsme si rozuměli i s hráči z Kladna, ti tam měli taky dost kluků. Litvínov a Kladno to byl vždycky takový náš malý hokejový rybníček.“

Česká reprezentace šlapala. „Vybavuju si to jako dneska, ani jednou jsme tam neprohráli, jedinou ztrátu jsme utrpěli ve skupině za remízu 2:2 a Norskem. Ve čtvrtfinále jsme porazili Německo 6:1, v semifinále Američany 5:0 a šlo se na finále! Tam nás čekala Kanada, která měla skvělý mančaft. V bráně Curtis Joseph, v útoku nejlepší forvard MS Paul Kariya. To byl zápas. Do poslední minuty 2:2. Oba naše první góly dal Robert Lang a rozhodoval úplný závěr. Dvacet vteřin před koncem to tam hvízdnul Martin Procházka a když to v čase 59:54 potvrdil Jirka Kučera, tak vypukla euforie, která byla neskutečná. My byli jasní outsideři a tu Kanadu porazili 4:2,“ vybavuje si litvínovský patriot Kysela, jenž za „chemiky“ odehrál 682 utkání.

O tom, že česká parta turnaji dominovala svědčí i fakt, že se do sestavy All stars dostali brankář Roman Turek, obránce Michal Sýkora, křídlo Otakar Vejvoda a další litvínovská legenda, centr Robert Reichel.

Robert Kysela

je mistr světa z roku 1996 ve Vídni, je člen hokejového klubu střelců (250 branek).