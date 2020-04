Jednání se sponzorem nedopadla, proč?

Couvl kvůli současné situaci spojené s koronavirem.

Co to pro klub znamená?

Rozpočet se měl navýšit ze současných 14 milionů na dvacet. Měli jsme rozjednané hráče, kteří tu měli podepsat smlouvy na dva či tři roky, nyní je všechno pryč.

Jak vidíte spolupráci s ostatními sponzory? Nepoklesne nynější rozpočet?

Obávám se, že ano, že to není udržitelné. Ještě jsme s nimi nejednali. Díky tomuto investorovi jsme měli projekt, který počítal s navýšením rozpočtu, jenž měl jít do platů hráčů, a novými cíly, jimiž měl být střed tabulky I. ligy. Tento projekt jsme jim chtěli přednést a jednat s nimi o další spolupráci. Myslím ale, že všeobecně nastane pokles. U nás byly bohužel některé smlouvy uzavřené jen na dva roky, takže už jsou vybrané, další peníze byly od města, a i to možná utáhne opasek.

Jak to vypadá s nástupcem ve vaší pozici, kde jste měl skončit ke 30. dubnu?

Zatím o nikom, kdo by přišel po mně, nevím. Od té doby, co jsem oznámil rezignaci a vlastníci klubu ji přijali, jsme měli dvě valné hromady. Na žádné z nich nepadl návrh na nikoho, kdo by mou funkci zastával, ani nepřišel nikdo sám.

Nezviklá vás to tedy pokračovat?

Aktuálně jsem na 95 procent rozhodnutý, že vážně skončím. Nevím, kudy dál. Mám za sebou dva měsíce tvrdé práce. Nejprve jsme jednali se sponzorem, pak jsme začali budovat kádr pro tuto sezónu. Chtěl jsem, aby se tu dál hrála I. liga, proto jsem dal šanci jiným.

Myslíte tedy, že tu druhá nejvyšší soutěž pokračovat nebude?

Chceme s hráči i dalšími partnery jednat fér, neslibovat něco, co nemůžeme splnit. Stavěli jsme tu tým na dvě, tři sezóny dopředu, nebyla by tedy nejistota, co bude za rok. Výhodné bylo, že jsme nebyli pod nějakým tlakem, protože cílem nebyla třeba extraliga za tři roky nebo něco podobného. Teď je ale situace jiná.

Kolik hráčů je tedy v Ústí pod smlouvou?

Jeden. Vždycky se tu podepisovaly jen smlouvy na rok. K poslednímu dubnu vyprší kontrakty i trenérům.

To nejsou optimistické vyhlídky. Co bude dál?

To já opravdu nevím. Není to Zdvořáčkova one man show, rozhodnout musí akcionáři. Já jsem pouze třináctiprocentní vlastník (56% vlastní klubová mládež, 20% ATT Investments CZ, 2% Martin Vršanský, po 1% pak soukromé osoby P. Hájek, V. Evan, J. Čaloun, J. Holík, M. Bergmann, R. Mikeš, J. Černý a D. Gross, -pozn. autora). Já jsem podal rezignaci, která byla odsouhlasená, takže pokud bych měl pokračovat, musel bych být znovu zvolen. V současné chvíli se ale kandidovat nechystám. Ve středu je schůze výkonného výboru, tam bude muset někdo rozhodnout, co dál.