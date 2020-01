„Není to mířené proti konkrétnímu hráči ale na tým jako celek,“ objasnil jeden z fanoušků, který si ale nepřál být jmenován. Během zápasu pak diváci transparent odstranili a kotel hnal žlutomodré kupředu, jenže Slovan prohrál prostřední část 1:3 a celý zápas tak ztratil 2:4. Trefy domácího celku obstarali Krliš a Filip.

"Prohráli jsme, ale to utkání jsme odehráli se ctí. Do zápasu jsme šli pouze s patnácti hráči a dohrávali jsme se třinácti," hodnotil kouč domácích Tomáš Mareš. "Kluci to dnes odmakali a v žádném případě si nezaslouží negativní reakci fanoušků, která byla v úvodu utkání," bránil své hráče vůči nespokojeným fanouškům.

LEGENDA NA DRESU

Ústečtí odehráli zápas ve speciální sadě dresů bez reklam s podobiznou Jaroslava Roubíka, hosté zase zvolili Vladimíra Bouzka. Celá akce je součást projektu Legenda pomáhá, která se koná na počest Ivana Hlinky, jenž přesně před 50 lety poprvé vstoupil na extraligový led. Ani to, ani obnovená premiéra bývalého kapitána Slovanu Martina Vágnera, jenž se do Ústí vrátil na měsíční hostování, ale domácímu týmu nepomohla.

Slovan prohrál pátý zápas v řadě, navíc se tři body od něj dotáhla předposlední Kadaň, která doma smetla 5:1 Benátky nad Jizerou. Právě do Kadaně a do Benátek nyní zamíří družina Tomáše Mareše a Jaroslava Roubíka ve dvou nejbližších kolech. Doma se představí až po reprezentační pauze, 12. února vyzve Sokolov.

Hokej, Chance liga, 46. kolo:

Slovan Ústí - Třebíč 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Krliš (Svoboda), 36. Filip (Vl. Brož, Mareš) – 5. Bittner (Furch, P. Kratochvíl), 23. Kowalczyk (Václavek), 27. Šťovíček (Szathmáry, Nedvídek), 37. D. Krenželok (Nedvídek).

Rozhodčí: Petružálek, Kostourek – Hejl, Podrazil. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 430. Střely na branku: 22:28.

Slovan Ústí: Stahl – M. Vágner (A), Müller, Vl. Brož (C), Mareš, Zukal, Hes (A) – Krliš, Svoboda, Tůma – Filip, Kordule, Severa – O. Bláha, Dörner, Jelínek.