Nízké návštěvy v Litvínově trápí i prodejce občerstvení. Fanouškům chybí „maxík"

V okolí litvínovského zimáku si ale i při nízkých návštěvách hladový divák může vybírat z šesti stánků, další funguje uvnitř pod severní tribunou, k dispozici jsou také automaty na kávu, nealkoholické pití a doplňkový sortiment.

„Já se před zápasy napucnu u vietnamců, tam si dám pivo i něco k jídlu,” hlásí dlouholetý litvínovský fanoušek David Šimon. Je ale spíš výjimkou, téměř každý hokejový příznivec se dlouho před zápasem těší, že si dá vyhlášené občerstvení přímo na zimáku.

„Maxík" je ikonou

„My přijeli z Loun. Hledali jsme stánek s maxíkem, ale nenašli. Co se stalo?” ptají se Petr s Tomášem, fanoušci ve středním věku. „Dali jsme si něco podobného, ale není to ono,” polykají další sousto klobásy v rozříznuté bagetě.

Právě „maxík", čili originální pikantní hot dog, je pro řadu návštěvníků litvínovského hokeje ikonou. V této sezoně ale mají jeho vyznavači smůlu. „Pan Macháček, který stánek s maxíkem provozoval, byl těžce nemocný, teď je v rekonvalescenci, snad se ho zase dočkáme. Já jsem jedlík, pro mě to byla svačinka. Chybí mi, dávám si místo ní klobásu,” sbíhají při pomyšlení na maxíka Janu Trousilovi sliny. Také on na hokej jezdí pravidelně už několik let.

Opodál stojící Libor Šlechta po „maxíkovi" nesmutní. Obří klobásu v bagetě by prý nesnědl. „Pro mě by to bylo obžérství. Jezdím na hokej se ženou a dvěma dětmi. Dáme si klobásu, děti nejradši popcorn. A já pivo. Mají tu desítku, ta je ideální, když řídíte.”

Nejvíc chtějí fanoušci pivo a klobásy

Pivo je nyní společně s klobásou u fanoušků nejžádanějším produktem. Frčí prý i langoše, halušky nebo svařák.

Za jedenáctkou a dvanáctkou míří fandové do nedaleké restaurace Nudle, další litvínovské legendě. „Tam se kluci scházejí dlouho před zápasem. Dají si pár piv a po páté vyrazí do hlediště. Nudle je fakt tradiční hospoda, tam chodí léta jádro kotle,” informuje mě paní Jana. Na sobě má dres s dvaadvacítkou a jmenovkou Reichel.

Jaké jsou ceny vybraného občerstvení?

Popcorn - sladký, slaný, karamel: 20 - 60,- Kč (podle velikosti balíčku)

Cola, Fanta, Sprite: 35,- Kč

Sodovka: 20,- Kč

Vařená kukuřice: 40,- Kč

Halušky: 60 - 80,- Kč

Klobásy: 70 - 80,- Kč

Trdelník s různými příchutěmi: 60 - 80,- Kč

Brambůrky Skatt: 30 - 50,- Kč (podle velikosti balíčku)

Kuřecí špíz: 120,- Kč

Párek v rohlíku: 25 - 30,- Kč

Langoše: 60,- Kč

Bramborák: 40,- Kč

Další „Reichel” popíjí pivo ve vestibulu severní tribuny. Představí se jako Helena, rozpovídat ji není problém. „Já jsem s občerstvením spokojená. Stánků je tu opravdu hodně. A ani když je víc lidí, tak se netvoří extrémní fronty. Tady v Litvínově je to pro fanoušky ráj. Často se bavím i s příznivci klubů, které k nám přijedou na zápas. Říkají, že se těší hlavně na jídlo, co si u nás dají.”

Jak již bylo zmíněno, propad v návštěvnosti je obrovský, na Hlinkův stadion chodí v průměru o více než dvě tisícovky méně diváků, než kolik jich chodilo v sezoně před pandemií. „Je to určitě znát, o přestávkách někdy máme čas si mezi sebou povídat, to dřív nebylo, fronty byly až do začátku dalších třetin. U nás jsou tržby tak o třicet procent dolů,” krčí rameny prodejce Roman z firmy Podroužek, která má stánek za severní tribunou.

Uvnitř ní má pronajatý pult podnikatel Martin Brettschneider. „Ta situace ohledně očkování a toho všeho je zkrátka taková. A navíc Litvínov nehraje dobře, tak i proto jsou ty návštěvy dole. Snažíme se ale dál fungovat a věříme, že se to zvedne.”