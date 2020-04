Vraťme se ještě k letošní sezóně. Před sezónou se s velkou slávou představovala spolupráce s Kladnem, nakonec jste ale skončili až čtrnáctí…

Nebudeme si vůbec nic nalhávat, letošní sezona se v žádném případě nepovedla. Všichni jsme čekali více bodů a tím lepší umístění v tabulce.

Takže spolupráci nehodnotíte jako úspěšnou?

Pokud mohu hovořit sám za sebe, tak spolupráce s Kladnem, ale i s dalšími kluby, se nepovedla. Kladno mělo dost problémů samo se sebou a dopadlo to, jak to dopadlo. Víc bych se k tomu nechtěl vracet, už to není na pořadu dne.

Jako trenér jste měl mnohdy omezené možnosti. Jiří Zdvořáček řekl, že kluby z extraligy si z vás v určitou chvíli udělaly trhací kalendář. Jak je trenérovi ve chvíli, kdy se mu taktika, sestava a další věci rozsypou?

Smutně, protože jsem nevěřil, že se něco takového může stát. Celá sezona byla od začátku jako zakletá, protože se nám po 1.kole na Slávii každý zápas někdo buď zranil nebo onemocněl. Bohužel se jednalo většinou o těžší zranění, která se u marodů opakovala. Ani v jednom utkání jsme nehráli kompletní a jak by jsme si představovali. A pak přišel konec prosince a začalo to…

Myslíte stále rostoucí absence?

Prakticky od 1. února, kdy jsme hráli v Kadani, jsme šli do zápasů se třemi pětkami. Nikoho jiného jsme neměli. Každé ráno jsem se doslova bál podívat na telefon, kdo se omlouvá, že je zraněný nebo nemocný.

I přesto jste ale v závěru sezóny udělali z domácího ledu nedobytnou tvrz. Proč se to nepovedlo dřív?

Je pravda, že jsme v závěru čtyřikrát v řadě doma vyhráli, ale na druhou stranu jsme byli neškodní na hřištích soupeřů. Na začátku prosince jsme měli rovněž sérii 8 zápasů v řadě, kdy jsme bodovali, ale poté nás potkaly věci o kterých jsem už mluvil.

V některých utkáních v závěru ročníku jste ale neměli ani tři kompletní pětky. Co může trenér před takovým zápasem říct hráčům? Jak je vůbec motivovat a co od takového zápasu čekat?

Do zápasu s Jihlavou jsme šli se třemi pětkami, ale během zápasu se dva hráči zranili. A o posledním utkání v Prostějově bych radši nemluvil, protože odjet na zápas druhé nejvyšší soutěže v 11 hráčích do pole, je svým způsobem hrdinský čin. Tam jsem hráče opravdu litoval, ale přesto, že jsme prohráli, tak jsme celé mužstvo, které čítalo pouhých třináct hráčů, pochválili, protože si opravdu sáhli na samé dno.

Přesto se jistě dají najít na sezóně nějaká pozitiva. Co byste pochválil nebo vypíchl?

Určitě bych chtěl vyzdvihnout to, že jsme měli jedno z nejmladších mužstev v Chance lize, i když se neustále psalo o jiných… Třešničkou na dortu bylo, že náš hráč Matyáš Filip vyhrál bodování juniorů. Velmi dobře se ukazovali také Přemysl Svoboda, Ondřej Bláha a Erik Mareš.

Sezónu předčasně ukončila pandemie koronaviru. Myslíte, že rozhodnutí o postupu Českých Budějovic bylo správné? A co říkáte na jejich výkony?

Že se soutěž předčasně ukončila a do ELH postoupilo mužstvo Českých Budějovic, které vyhrálo základní část o 44 bodů před druhým Přerovem, je myslím správné rozhodnutí. Mužstvo Českých Budějovic si postup určitě zasloužilo, předvádělo to na ledě celou sezonu, navíc má skvělé fanoušky, kteří dokázali vyprodat většinu domácích zápasů.

Bohužel koronavirus negativně ovlivnil i Slovan. Kvůli zpomalení ekonomiky couvl investor, který chtěl navýšit rozpočet klubu. Objevují se různé černé scénáře, co si o současné situaci myslíte vy?

Objevil se tu někdo, kdo chtěl opravdu hokeji v Ústí pomoci a já si toho člověka strašně vážím a doufám, že v budoucnu do klubu vstoupí. Bohužel o budoucnosti klubu rozhodla vyšší moc, se kterou nepočítal nikdo. Strašně mě mrzí některá vyjádření pisálků na sociálních sítích, že to jsou pouze výmluvy a podobně.

Po rezignaci Vladimíra Evana jste se stal i sportovním manažerem klubu, takže vaše kompetence sahají i do složení kádru. Ten ale nyní dozná změn, pod smlouvou je prý jediný hráč, navíc nejspíše klesne rozpočet. Dokážete si představit, s kým se tu bude příští rok hrát?

Jaká soutěž a s kým se bude hrát nevím, protože vlastníkem klubu je mládež a ta bude o všem rozhodovat. Já jako sportovní manažer jsem spolu s Jirkou Zdvořáčkem začal ihned po skončení soutěže pracovat na složení kádru na další sezonu. Nyní už to mohu říci, měli jsme v úmyslu obměnit 60 až 70 procent kádru. Několikrát jsme jednali s novým partnerem, jak by měl vypadat tým na příští sezonu, a jednomyslně jsme se shodli, že už v žádném případě nechceme jít cestou nějaké spolupráce s extraligovými mužstvy.

Jaké byly ambice?

Chtěli jsme sestavit takové mužstvo, které tu bude mít hráče celou sezonu, které se dostane do play-off. Do dnešního dne jsme byli dohodnuti s velmi zajímavými jmény a s dalšími jsme byli na dobré cestě se domluvit. Jednalo se o hráče, kteří patřili ke špičkám v klubech, kde letos působili. A to na všech postech. Bohužel celé naše snažení neovlivnil lidský faktor, ale něco, co jsme nikdo nikdy nezažili.