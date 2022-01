„Nám se zatím naštěstí covid celkem vyhýbá, takže my jsme hrát mohli, ale samozřejmě si na tohle nechceme a nemůžeme stěžovat. Tyto problémy má v současné chvíli většina týmů nejen v naší soutěži, bereme to tedy tak, jak to je,“ řekl trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. „Zatím jsme přišli o dva zápasy, snad se ta pauza nebude natahovat,“ vyhlíží středeční duel se Vsetínem. „Hlavně ale doufáme, že se celá liga zdárně dohraje. Zda-li nám další delší přestávka uškodí nevím, já věřím, že ne a budeme nadále pokračovat v té šňůře, kterou jsme měli předtím.“

Covid narušil plán i sousednímu Ústí, které mělo v sobotu dohrát odložené utkání s Havířovem. Nakonec byl ale už druhý náhradní termín stanoven na 11. února.