"Pro nás bude důležité dobře bránit a zbytečně nepropadat," má jasno hlavní trenér ústecké družiny Miroslav Mach. Ten vyhlásil, že cílem zůstává probojovat se do elitní dvanáctky, která si zajistí předkolo play-off, ta se však Slovanu po porážce v Třebíči vzdálila na čtyřbodový rozdíl.

Ústí spadlo na čtrnáctou příčku, zespodu navíc dotírají další protivníci, včetně Slezanů. "Pro nás je to vlastně jako zápas play-off, protože Frýdek je hned dva body za námi. Pokud chceme splnit náš cíl, nemůžeme brát, kort doma, nic jiného, než tři body," uzavřel Mach rezolutně.

Slovan má svému soupeři co vracet, v prvním vzájemném měření sil utrpěl ve Slezsku debakl 0:6. V zápase na severu Čech, který startuje ve středu už v 16 hodin, se bude muset obejít bez Tomáše Pšeničky, který odešel na hostování do Slavie, v sestavě by ale neměl chybět mladý talent Kale Costa.