Ústí mělo před posledním kolem základní části na výběr hned ze tří soupeřů. Vsetín, Poruba nebo derby s Litoměřicemi. To však bylo nejméně pravděpodobné. Nakonec to budou Valaši, s nimiž sehrál Slovan poslední velkou sérii před patnácti lety.

Na přelomu března a dubna 2006 svedlo Ústí, jako vítěz I. ligy, a Vsetín, jako extraligový odpadlík, barážový souboj o nejvyšší soutěž. Severočeši do něj vstoupili lépe a úvodní duel na Moravě vyhráli po skvělém výkonu Romana Málka 2:0. Po hříchu to však byla poslední výhra Slovanu na vsetínském ledě. Celek z Lapače ve druhém klání srovnal krok (4:1), přesto se tým tehdejšího kouče Pavla Hynka ještě jednou dostal v sérii do vedení, před vyprodanou domácí arénou zvítězil 3:1.

Hynek: Jako Jirásek, proti všem

Ve čtvrtém zápase měl svého soka na lopatě. Dvakrát vedl, na střely duel ovládl 39:27. Nervózní duel nabídl celkem 22 vyloučení (10:12), oba týmy se ale v přesilovkách prosadily pouze jednou. K Ústí se otočilo zády i štěstí - první vsetínská branka padla po sporném zásahu vysokou holí, při druhé si vybral slabší chvíli jinak výtečný Málek. Zápas dospěl za stavu 2:2 až do nájezdu, v nichž uspěl, opět se štěstím, pouze vsetínský Jenáček.

Těžko říct, čím Slovan urazil hokejového boha i paní Štěstěnu, nicméně v pátém zápase ve Vsetíně využil pouze jeden z jedenačtyřiceti střeleckých pokusů a padl 1:2. Zápas rozhodly dva góly domácích hned v úvodu střetnutí, první z nich dostali hosté ve dvojnásobném oslabení. Ač Pavel Hynek uznal porážku i fakt, že jeho tým úplně neplnil dané pokyny, neodpustil si poznámku, která hodně napoví tehdejší rozpoložení nejen ústeckého trenéra. "Jsem zklamán z toho, že už ve třetí minutě hrajeme ve třech proti pěti. To si pak skutečně připadám jako Jirásek. Proti všem," glosoval tehdy v pozápasovém hodnocení domněnku, že o udržení bývalého hegemona v nejvyšší soutěži mají zájem i jiní, než jen moravské mužstvo.

Dílo zkázy dokonal v šestém mači v metropoli na Labi finský brankář Sasu Hovi. Ten už nedovolil soupeři ani jedinou gólovou radost a extraligovému odpadlíkovi, který rozhodně v zápase ani v celé sérii nebyl lepším celkem, stačilo na udržení pouhých 11 střel, z nichž jedna byla úspěšná. Pamětníci si možná ještě vybaví drtivý tlak domácích, osm nabídnutých přesilových her i závěrečnou melu před Hovim, který svou klec ale doslova zaklel.

Valaši nakonec extraligu na mimosportovním poli kvůli finančním problémům stejně ztratili, a rivalita s Ústím, které o rok později postoupilo jako vítěz I. ligy přímo po nervy drásajícím finále s Chomutovem (3:2 na zápasy), tak ještě získala na intenzitě. I tyto sváry mezi fanoušky ale postupně utichly, neboť Severočeši o rok později spadli zpátky o stupínek níž, zatímco bývalý několikanásobný mistr republiky se z profesionálního hokeje na dlouhých deset let úplně vytratil.

Odčaruje Mach kouzlo Lapače?

V sezóně 2016/2017 se však hokejisté z Lapače postupem ze 2. ligy vyšvihli zpět mezi profesionály. Stará rivalita byla zapomenuta, přesto se najdou tací, kteří Vsetín dodnes nemusí.

Ústecké hokejisty čeká favorit, který je už poněkolikáté jedním z černých koňů Chance ligy. Ostatně pouhé jedno místo za přímým postupem do čtvrtfinále, o nějž se Valaši připravili nepovedenou devítizápasovou sérií během prosince a ledna, kdy naplno bodovali pouze v jediném případě, mluví za vše. Tým vedou bývalé legendy Roman Stantien a Jan Srdínko, právě Stantien si barážovou sérii pamatuje ještě jako hráč, který se dokonce zapsal i do gólových statistik.

Dalším plusem, který hovoří pro favorita série, je fakt, že od návratu do Chance ligy, a vlastně od zmíněného prvního barážového zápasu, Vsetínští se Slovanem na vlastním ledě neprohráli.

Severočeši ale mají na své straně také dvě esa. Především a zaprvé - mohou hrát uvolněně. Cíl už splnili, postup se od nich nečeká a parta kolem velezkušených Trávníčka či Drtiny, kteří mají zkušenosti i s daleko těžšími sériemi, jako například s extraligovým finále, může mít hodně lehké nohy a ruce.

A zadruhé je tu faktor Mach. Trenér, za nímž hráči jdou, což prokázalo i nově složené mužstvo před touto sezónou. Spoustu jmen přilákal právě svérázný trenér, který navíc ví, jak svůj celek nabudit a motivovat. Pro příklad se nemusí chodit daleko, Kladno by, jako vítěz základní části a jednoznačný favorit čtvrtfinálové série, mohlo o pět let starém nepříjemném zážitku z vyřazení i dnes jistě živě vyprávět.

Pokud se ústeckým pod vedením zkušeného trenéra podaří prolomit kouzlo Lapače, k čemuž byli blízko už v nedávném utkání v základní části, nejsou šance Slovanu malé. V základní hrací době totiž urval Vsetín po návratu do I. ligy všechny body na ústeckém zimním stadionu pouze jednou (z pohledu Ústí V, VP, PP, P 1-1-3-1).

Pamětníci dávné baráže na ústecké straně sice nejsou, to ale neznamená, že na Labi nemusí prahnout po odvetě. Nebo minimálně po prodloužení sezóny a překvapivém postupu do čtvrtfinále. Ostatně, odepisovaní už byli před sezónou, kdy jim hrozil pád do 2. ligy… A teď je čekají minimálně tři bitvy v play-off. Překvapí znovu?

PŘEDKOLO:

Vsetín - Ústí nad Labem:

11.3., 17:30 Vsetín - Ústí

12.3., 17:30 Vsetín - Ústí

14.3., 16:00 Ústí - Vsetín

případně:

15.3., 16:00 Ústí - Vsetín

17.3., 17:30 Vsetín - Ústí

*série se hraje na 3 vítězná utkání

Letošní vzájemné zápasy

Ústí - Vsetín 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Vsetín - Ústí 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)