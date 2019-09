Karty jsou před derby Chomutov – Ústí rozdané jasně. Favoritem jsou Piráti. Stará pravda ale říká, že derby nemá favorita a Chomutov se o tom naposledy přesvědčil v Kadani, kde musel bonusový druhý bod dolovat až v nájezdech. Kadaň si tak připsala první letošní zisk. Každopádně nálada v Chomutově a Ústí je diametrálně odlišná. Piráti jsou na vršku tabulky, hráči Slovanu se plácají u dna a skóre z posledních dvou duelů mají hrozivé 2:16.

„Kdybychom v Kadani proměnili šance, které jsme měli, tak bychom jednoznačně vyhráli. Doufám, že si toto vynahradíme v dalším zápase s Ústím nad Labem,“ řekl chomutovský kouč Martin Štrba.

To v Ústí řeší úplně jiné problémy, vázne jim především obrana a je otázkou, zda je může vůbec probudit náboj derby. „Nejsem si jistý, jestli si mladíci vůbec uvědomují, co to derby je. Loni jsme hráli s Litoměřicemi a nepřišlo mi to tak,“ promluvil na rovinu trenér Slovanu Tomáš Mareš.

Jeho tým inkasoval v posledních dvou zápasech dva debakly, puk ze sítě lovil hned šestnáctkrát. Ve středu nestačil Slovan doma 1:7 na Přerov. „Byl to ostudný výkon celých 60 minut, paradoxně jsme ale první třetinu vyhráli. Přesto to byl špatn výkon. Udělali jsme sedmkrát icing během čtyř minut, ve druhé části jsme během čtyř minut čtyřikrát inkasovali,“ pokrčil rameny.

Ústí řeší, jak z krize ven. „Měli jsme s hráči osobní pohovory hned po zápase v Českých Budějovicích (1:9), po Přerovu pak znovu. Nechápu, jak se během chvíle může ze skvělých výkonů proti Litvínovu, Kladnu či Slavii stát taková blamáž,“ kroutil Mareš hlavou. „Musíme zlepšit obranu a hlavně začít vyhrávat osobní souboje. Proti Přerovu jsme vyhráli asi dva za celý zápas, což je prostě katastrofa,“ vytyčil Mareš hlavní cíle před sobotním duelem.