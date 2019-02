Ústí n. L. – Hokejista Milan Hejduk se dočká obrovské pocty. Zámořský klub Colorado Avalanche vyřadí jeho číslo 23!

Milan Hejduk. | Foto: Deník/Karel Pech

Ke slavnostnímu aktu dojde v hale Pepsi Center 6. ledna před utkáním s Minnesotou. Hejduk se stane druhým Čechem s vyřazeným číslem po brankáři Dominiku Haškovi. Následovat bude Patrik Eliáš.



„Jsem ohromně poctěn, že budu mít svůj dres u stropu po boku tak skvělých hráčů Avalanche. Od nováčkovské sezony jsem byl pyšný na svůj dres a na to, že mohu být součástí tohoto klubu. Měl jsem štěstí, že jsem tu mohl hrát tolik let a mám na to mnoho skvělých vzpomínek,“ uvedl pro ceskenoviny.cz jednačtyřicetiletý ústecký rodák, který v Coloradu strávil celou svou éru v NHL a v Denveru zůstal i po skončení kariéry.



Olympijský vítěz z Nagana pomohl Lavinám v roce 2001 k zisku Stanley Cupu. „Milan byl skvělý hokejista, skvělý spoluhráč, vítězný typ a profesionál v každém ohledu. Měl jedny z nejrychlejších a nejjemnějších rukou z hráčů, s nimiž jsem se kdy potkal. Nebyl to jen jeden z nejlepších střelců v historii klubu, ale po celou dekádu i jeden z nejlepších v lize,“ uvedl současný viceprezident a generální manažer Avalanche Sakic.



„Byl to jeden z nejskromnějších hokejistů, s nimiž jsem hrál. Byl to tichý vůdce, který vedl svým příkladem a vždy reprezentoval tento klub i sám sebe na vysoké úrovni. Jeho číslo 23 bezpochyby patří pod strop Pepsi Center,“ dodal.