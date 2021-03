Získal jste první bod a gól mezi muži v Česku. Jaké to bylo?

Byl to skvělý pocit. Bylo by lepší, kdybychom Přerov porazili, ale nepodařilo se nám to. Stál jsem u modré čáry, puk se odrazil do těchto míst a poslal jsem ho po ledě do brány.

Prožíval jste jiné pocity než v mládeži, kde body získáváte?

Rozhodně ano, byl to jiný, lepší, pocit. Byl to první bod a gól za chlapy, takže z toho mám velkou radost.

Slyšel jsem, že jste si puk schoval.

To je pravda, dal mi ho kapitán Michal Trávníček. Zatím ho mám ještě v hokejové tašce, protože jsem se po zápase vracel do Pardubic. Puky si schovávám doma ve skříni. Už tam mám jeden z dorostu z Austrálie a jeden ze zápasu chlapů v Austrálii.

Na druhou stranu, váš gól neviděli diváci přímo na stadionu. Mrzí vás to?

Že gól neviděli diváci mě ani tolik nemrzí. Hlavně, že ho viděli moji rodiče v Austrálii. Zápasy živě nesledují, ale dívají se na internet, aby věděli, jak jsem hrál a jak se mi dařilo.

Jak jste se z Austrálie dostal do Čech?

To je jednoduché. V Austrálii máme známé Čechy, kteří mají rodinu v Ústí. Přes ně jsem začal komunikovat s Janem Čalounem. Pak jsem udělal hokejové video, které viděl pan Čaloun. Podíval se na něj a říkal, že můžu přijít do Ústí.

Jaké podmínky jste měl v Austrálii?

Trénink na ledě jsme měli jednou týdne, a pak hráli zápas. Tréninku jsme hodně neměli, a proto jsem se snažil hokeji věnovat i ve volném čase. Bruslil jsem, více jsem střílel na branku. Chtěl jsem být lepší než ostatní.

Jak kvalitní je australský hokej?

To záleží na tom, kterou soutěž hrajete. Australská nejvyšší mužská soutěž je srovnatelná s českou druhou ligu, se soutěží pod Chance ligou.

Kdo je vaším hokejovým vzorem?

Nathan Walker, australský hráč, který nastupuje v NHL. Oba máme podobnou cestu a on se do té soutěže dostal.

Po příchodu do Čech jste bydlel u Jana Čalouna. Jaký je?

Je super. Spolu s rodinou se o mě staral, vařili mi. Povídali jsme si o hokeji, bylo to skvělé.

Jak bylo pro váš těžké se naučit češtinu?

Bylo to náročné. Díky tomu, že jsem byl s klukama každý den a poslouchal jsem je, tak jsem češtinu pochytil. Ještě pořádně mluvit neumím, ale snažím se.

Kde bydlíte teď?

Už mám jiného zástupce, hraji za Pardubice, takže bydlím v Pardubicích na hotelu. S Honzou jsme v kontaktu, občas se vidíme, například za nim přijdu na večeři.

Jak to máte se školou?

Momentálně studuji 1. Kladenskou soukromou střední odbornou školu. Kvůli češtině nezvládám chodit na klasickou školu a hrát hokej. Do školy chodím jen na testy nebo zkoušky.

Jak trávíte volný čas?

S kamarády, hraji videohry. Nejčastěji hraji NHL za Tampu Bay, nebo Call of Duty. Když musím, tak se učím do školy. Jde mi angličtina a dějepis mě baví.

V Česku jste od roku 2015, jak se vám tady líbí?

Je to tu jiné než v Austrálii, rozdíly tu jsou. Přijde mi, že v Austrálii jsou daleko větší paneláky než tady. Austrálie mi přijde také o trochu modernější. V Česku se mi líbí a baví mě český hokej.

Když jste přišel do Čech, říkal jste, že vaším cílem je hrát NHL. To stále platí?

Ano, to stále platí. Teď se soustředím na to, abych hrál co nejlépe za Ústí a za Pardubice. Snažím se hrát tak, abych týmům co nejvíce pomohl.

Co musíte udělat, abyste se do NHL dostal?

Potřebuji přibrat, abych měl více síly. Hlavně musím zapracovat na zakončení, abych využíval šance, které mám a dával více gólů.

Jak vám chutná česká kuchyně?

Chutná mi. Jediné, co nemusím, je čočka a houskový knedlík.

Byl jste v Austrálii zvyklý na něco, co vám tady chybí?

Má mamka je Filipínka, takže dost často vaří asijská jídla. Chybí mi právě ta jídla, která mi vždy vaří mamka.

Jste v kontaktu s rodinou?

Jsme v kontaktu, pravidelně si každý týden voláme přes sociální sítě. Z toho, že jsem dal gól měli velkou radost (úsměv).

Byli se za vámi rodiče podívat v Česku?

Už několikrát sem přiletěli, ale stěhovat se sem asi nebudou. V Austrálii máme rodinu, táťka tam má firmu, takže nejspíš zůstanou tam.

Splnil zatím váš pobyt v Česku to, co jste od něj očekával?

Jako malý jsem se chtěl dostalo do A-týmu Slovanu, to se mi podařilo. Pak jsem se přestěhoval do Pardubic a chtěl jsem si zahrát extraligu. To se mi také povedlo. Teď chci co nejvíce bodovat a odvádět co nejlepší výkon pro týmy, za které hraji.

Jaké jsou vaše nejbližší hokejové plány?

Kvůli koronaviru je všechno, takže vůbec nevím. Zatím budu tady.

Co říkáte na vládní omezení?

Abych pravdu řekl, tak to moc nesleduji. Přijde mi, že si tady lidé chodí, jak chtějí. Chovají se, jako by žádný covid nebyl.

V Austrálii je to jiné?

Jeden čas jsme tam neměli ani jednoho nakaženého. Kvůli tenisovému turnaji se tam nákaza mírně rozšířila, ale není to tak hrozné, jako tady v Česku.

Měl hrát za reprezentaci

Výkony Kale Costy neunikly pozornosti trenéra národního týmu Austrálie do 18 let. Kouč Dave Ferrari nominoval Costu na mistrovství světa druhé divize skupiny B. Hrát se mělo od 23. do 29. března 2020 v Bulharsku. Na jaře minulého roku měla Austrálie hrát s Bulharskem, Čínou, Chorvatskem, Španělskem a Nizozemskem. Vinou pandemie koronaviru Mezinárodní hokejová federace IIHF tuto akci zrušila. Kdy přidá Costa k pěti startům za mládežnické australské výběry další, není v tuto chvíli jasné. „Pokud dostanu pozvánku do národního týmu, bude záležet na tom, zda mě pustí tým, za který budu zrovna hrát,” pokrčil rameny mladý Costa.