Ústečtí hokejisté se s houževnatým Vrchlabím bijí o postup do semifinále západní konference 2. hokejové ligy. Po třetím duelu vedou 2:1 na zápasy, přestřelku rozčísl v prodloužení Pavel Kordule. Klub ale zároveň vyhlásil, že hledá nového majitele.

Slovan Ústí - Stadion Vrchlabí, čtvrtfinále play-off 2. ligy, 3. zápas. Hokejisté Slovan Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Vilém Maruš

Šestapadesáti procentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným, pod níž spadá A tým, je totiž HC Slovan Ústí nad Labem spolek, který se stará primárně o mládež. A právě ten nyní nabízí svůj majoritní podíl k prodeji.

"Valná hromada spolku HC Slovan Ústí nad Labem rozhodla nabídnout svůj majoritní podíl 56% ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. bez ohledu na případný postup do 1. ligy či setrvání ve 2. lize," pověsil klub v podstatě inzerát na své webové stránky. Zájemci se mohou hlásit do 20. dubna, aby mohli následně zahájit s ostatními společníky přípravu následujícího ročníku. Podle obchodního rejstříku jsou dalšími podílníky Miroslav Zadák (20%), Jiří Zdvořáček (13%) a dva drobní společníci se 2% a sedm s 1%.

Společnost s ručením omezeným nahradila před devíti lety akciovou společnost, jíž dostihly dluhy z "extraligové doby", a která zbankrotovala. "Nechtěli jsme, aby seniorský hokej ve městě zanikl. Jako spolek pomáháme už skoro deset let, během nichž hledáme nového majitele. Zatím se nám to ale nepodařilo. Teď je ale na čase, aby se mužská část osamostatnila, spolek má svých starostí dost," řekl Deníku předseda spolku Vladimír Evan s tím, že tento právnický subjekt má na starost hlavně mládež a provozování zimního stadionu.

Cenu, za níž se dá hokejový klub pořídit, Evan upřesňovat nechtěl, stejně jako zatím nedokázal říct, co by se stalo, pokud by se nový majitel nenašel. "O financích se budeme bavit pouze s reálnými zájemci. A pokud žádní nebudou? To budeme řešit, až tato situace skutečně nastane."

Vítězná trefa Pavla Korduleho v prodloužení třetího zápasu

Ústí zatím úspěšně válčí ve čtvrtfinálové sérii 2. ligy proti Vrchlabí, po třech zápasech vede 2:1 na zápasy a zatím tak udržuje při životě sen o případném návratu do 1. ligy.

Všechny zápasy ale zatím skončily nejtěsnějším možným rozdílem. Dvakrát vyhráli domácí o gól, napotřetí muselo rozhodnout až prodloužení. I v něm ale zvítězil hostitel, Slovan si tak díky trefě Pavla Korduleho veze ke čtvrtému střetnutí do Vrchlabí postupový mečbol.

"Na naší straně panuje naprostá spokojenost. Vyhráli jsme hodně důležitý zápas, který byl těžký jak herně, tak psychicky. Dostali jsme se totiž do prodloužení, v němž mohla jedna chyba rozhodnout o celém výsledku. Jsme ale rádi, že se nám to podařilo a do Vrchlabí jedeme s vedením v sérii," oddechl si po zápase asistent domácího trenéra Martin Štěpánek.

Pokud by Ústí páteční duel ve Vrchlabí nezvládlo, rozhodne se v neděli na ústeckém ledě.