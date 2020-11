Devatenáctiletý Tomáš Čermák se v létě vrátil po roční plzeňské anabázi domů do Ústí nad Labem, aby pomohl "svému" Slovanu. Na první seniorský bod sice stále čeká, nejvyšší juniorská soutěž v Plzni, kde patřil s 20 zásahy mezi pět nejlepších střelců celé soutěže, mu ale dala hodně. "Mrzí mě jen, že se sezóna nedohrála a nezískali jsme vysněný titul. Hrát za Slovan je pro mě ale obrovská čest," vyjádřil se k návratu do klubu, který ho vychoval.

Tomáš Čermák, HC Slovan Ústí nad Labem | Foto: Deník / Vilém Maruš

Už před dvěma lety jste párkrát nakoukl do ústeckého áčka, loni jste ale odešel za nejvyšší juniorskou soutěží do Plzně. Co vám to dalo?

Na západ Čech jsem šel na hostování, s tím, že jsem měl vyřízené střídavé starty i do ústeckého áčka. Na Plzeň nikdy nezapomenu, protože mi to dalo strašně moc. Ať už po hokejové nebo životní stránce. Jediné, čeho lituji, je, že jsme si nemohli splnit vysněný cíl, a tím byl titul. Před prvním čtvrtfinále, než jsme měli odjet do Pardubic, nám totiž řekli, že sezóna se kvůli koronaviru ruší.