Jaký je týmový program na reprezentační přestávku?

Hráli jsme v sobotu i v neděli, takže dáme klukům volno v pondělí a v úterý. Od středy až do pátku budeme trénovat.

Máte v plánu dvoufázové tréninky?

Dvoufázově ne, ale budeme trénovat hodinu, pak si necháme upravit ledovou plochu a vrhneme se na další hodinový trénink.

Zapojíte do tréninku mladé hráče?

Naše juniory ne, nebyli na ledě. Zatím s nimi nepočítáme, nemají u nás smlouvy, takže nemohou trénovat. Jestli někde trénují na černo, to nevím, ale kvůli současné situaci je využívat nemůžeme, podmínky nám to nedovolují.

Nedělní zápas byl proti Kladnu, jsou pro vás vzájemné zápasy ještě zvláštní?

Už vůbec ne, jde asi o dvacátý vzájemný zápas. Nepřipadá mi to jako výjimečné utkání. Bojujeme o play-off a potřebujeme získat co nejvíce bodů a nezáleží, kdo hraje proti nám.

Co říkáte na Jaromíra Jágra?

Klobouk dolů před ním, že v tolika letech ještě hraje hokej. Je to jeden z nejlepších hokejistů na světě, klobouk dolů.

Jste zhruba ve stejném věku, dokážete si představit, že byste ještě hrál hokej?

Nedokážu (smích), Můj zdravotní stav mi hrají hokeje nedovoluje, takže bohužel.

Miroslav Mach

Pozice: trenér

Narozen: 30. ledna 1970

Trenérská kariéra (dospělý hokej): Ústí nad Labem, Nové Zámky, Příbram