O možnosti přesunu mistrovství se mluvilo už déle, neboť v zemi panují po znovuzvolení prezidenta Lukašenka, jenž podle mnohých uspěl jen díky zmanipulování volebních výsledků, nepokoje. Osmnáctého ledna padl definitivní verdikt, IIHF Bělorusku odebrala pořadatelství, nyní bude hledat náhradní řešení.

"Z mého pohledu jednoznačný souhlas. Přiznám se, že situaci v Bělorusku úplně detailně nesleduji, ale pokud není organizátor MS schopen zajistit bezpečí pro všechny účastníky šampionátu, tak je tento krok správným řešením. Přesun do země, která na to je připravená a je schopna zajistit během akce bezpečnost, je rozumnou volbou," řekl Deníku bývalý reprezentant a olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun, který momentálně pracuje jako sportovní jednatel Slovanu Ústí nad Labem.

"Za mě osobně je odejmutí šampionátu Bělorusům správným krokem. Myslím, že vzhledem k situaci jiné řešení ani nepřipadalo v úvahu," podpořil IIHF také trenér litoměřických hokejistů Daniel Tvrzník.

RIGA NEBO SLOVENSKO

Náhradní řešení jsou tři, IIHF bude jednat s Dánskem a Slovenskem. Ve hře je také varianta odehrát turnaj v jediné zemi, kterou by zůstalo Lotyšsko.

Ačkoliv o finální variantě budou hlavy světového hokeje rozhodovat v horizontu dvou až tří týdnů, Čaloun i Tvrzník své favority mají.

"Mně se vždy líbilo, když bylo mistrovství světa v jedné zemi. Odmalička jsem to sledoval a téměř vždy tomu tak bylo, takže já bych hlasoval pro to, aby se celý šampionát odehrál v Rize," řekl Čaloun.

"Pokud by se mohlo hrát za účasti diváků, pak bych preferoval Slovensko, protože by to naši fanoušci měli kousek a český tým by mohl hrát téměř v domácím prostředí. Jinak si myslím, že všichni tři kandidáti jsou schopni svou roli splnit důstojně a nemám favorita," doplnil Tvrzník.