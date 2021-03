Ústečtí hokejisté trápí ve vyřazovacích bojích dalšího favorita. Ve Vsetíně měli na lopatě domácí Valachy už v prvním duelu, ve druhém dotáhli slibně rozjeté utkání do vítězného konce. A znovu je u toho trenér Miroslav Mach, s nímž Slovan před pěti lety vyřadil Kladno.

"To ale není Machovo kouzlo. Je to zásluha kluků, ti to vydřeli na ledě. Navíc my tu máme celý realizační tým, který řeší sestavu, taktiku a další věci, to vážně nejsem jen já," odmítl oblíbený kouč zásluhy. "Co rozhodlo? Dali jsme o gól víc než Vsetín," pravil viditelně spokojený lodivod Ústí s úsměvem. "Ne vážně, musím pochválit všechny naše hráče. Plnili do puntíku, co jsme po nich chtěli, hráli obětavě. Absolutorium si zaslouží za oba zápasy."

Slovan poslal do vedení Klikorka, brzy však srovnal Vlach. Vzápětí ovšem vrátil Severočechům vedení Sklenář a od 13. minuty už se stav na světelné tabuli nepohnul. "Výborně zachytal Petr Hamalčík. Kluci mu ale obrovsky pomohli, skákali do střel, blokovali, hráli na hranici sebeobětování," pochvaloval si ústecký trenér. Jeho tým čelil v úvodním dvojzápase devadesáti střelám, inkasoval však pouze dvakrát. Ve čtvrtek dospěl duel až do nájezdů, v nichž Ústí nakonec těsně padlo. "Je škoda, že jsme nezvládli už první duel v nájezdech, ale s jednou výhrou ze Vsetína jsme spokojení. Teď to máme ve svých rukou. Musíme navázat na výkony ze Vsetína i na naší domácí bilanci," zakončil s náznakem, že Ústí by mohlo překvapit dalšího favorita.

Další minimálně dva zápasy jsou na programu na severu Čech, kde se bude v neděli i v pondělí hrát od 16 hodin. A Valaši mají pořádný problém. Ústí ve svém království zdolalo i Kladno či Vrchlabí, pokud se jim podaří zaskočit i nynějšího soka, může pod Machem slavit další obrovský úspěch.

Hokej, Chance liga, předkolo play-off, 2. zápas:

VHK ROBE VSETÍN – HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. R. Vlach (Kucharczyk, Štach) – 11. Klikorka (Matějček), 13. D. Sklenář (Protasenja, Š. Havránek).

Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 7:4, navíc Vítek (Vsetín) 5 minut plus do konce zápasu. Využití: 1:0. Střely na branku: 35:24.

Stav série: 1:1.

VHK ROBE Vsetín: Gába – Smetana, Ondračka, Hryciow, Bartko, Kudělka, Štach, Š. Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Babka, R. Vlach, R. Půček – Hořanský, Kucharczyk, Vítek – L. Bednář, A. Zeman, Berger. Trenér: Stantien.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – Š. Havránek, J. Drtina, Klikorka, Vladimír Brož, Vacík, Vala, M. Voženílek – Trávníček, Vrdlovec, Severa – Tůma, Matějček, O. Bláha – D. Sklenář, Protasenja, Grim – Jouza, Costa, M. Bláha. Trenér: Mach.