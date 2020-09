„Nepovedl se nám úvod zápasu. Jihlava byla lepší, měla i šance, které pochytal skvělý Haas. Díky němu jsme zůstali ve hře,“ hodnotil asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. „Druhou třetinu jsme to zlepšili, z čehož pramenily i naše příležitosti, ale nedali jsme je. Soupeř nám odskočil, v závěru třetí části pak přidal další tři góly,“ pokrčil rameny.

Návrat „domů“ tak nevyšel nyní už ústeckému obrovi Anatoljovi Protasenjovi, jenž v Jihlavě působil. Ten naskočil v soutěžním utkání vůbec poprvé, první dva zápasy totiž vynechal kvůli únavě z koronaviru, jímž si Slovan prošel těsně před startem soutěže. „Skolil mě pořádně, i po karanténě jsem byl stále unavený,“ vyjádřil se pro hokej.cz. „Ostatní kluci to měli třeba i bezpříznakové, já jsem byl slabý, bolely mě klouby a svaly, pálily oči, do toho jsem měl ucpaný nos, občas zimnice. Nebylo to nic příjemného," dodal s tím, že nyní už se cítí v pořádku.

Hokej, Chance liga, 3. kolo:

Dukla Jihlava – Slovan Ústí 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 23. Jiránek (Poletín), 28. Fronk (Illéš), 56. Fronk (Čachotský), 57. D. Krenželok (M. Zadražil), 58. Illéš (Fronk) – 60. Houška (Pšenička, J. Drtina) Rozhodčí: Bejček, Jaroš – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 554. Střely na branku: 31:26.

Ústí: Haas – Š. Havránek, J. Drtina, Vala, Vl. Brož, M. Voženílek, Klikorka – Pšenička, Severa, Matějček – Trávníček, Houška, P. Svoboda – Tůma, Tlačil, Protasenja – O. Bláha, Furch, Čermák – Grim