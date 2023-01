„Bylo to těžké utkání, které se ale muselo divákům líbit od obou týmů, které si vytvářely dost šancí. Škoda že jsme neudrželi dvougólové vedení. Ukázalo se, že se soupeřem kvalit a síly Tábora není rozhodující. Bojovali jsme ale až do konce a nájezdy už jsou loterie. I přes porážku za mě spokojenost,“ řekl pirátský kouč Koláček.

„Jsme samozřejmě rádi, že jsme získali bod navíc, ale Chomutov ukázal svou sílu, protože jsme museli dohánět manko. I když jsme prohrávali o dva góly, srovnali jsme. Prodloužení i nájezdy jsou jeden velký vabank. Rozhodnout mohly oba týmy už ze hry. Myslím, že diváci viděli zápas, který už připomínal play-off včetně toho, že klíčové byly přesilovky. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, že přišli v hojném počtu a vytvořili zápasu velmi dobrou atmosféru,“ usmíval se táborský lodivod Aleš Krátoška.

Remíza se v normální hrací době narodila i v Ústí nad Labem, kam dorazila Příbram. Domácí Slovan ji pak v prodloužení přemohl 3:2.

„Velice vyrovnané utkání. Příbram má velmi kvalitní mužstvo. Nám se hra čtyřicet minut úplně nedařila a Příbram byla o trochu lepší. My jsme po dvou třetinách udělali nějaké změny v sestavě a změnili jsme taktiku a hráči jí začali plnit tlakem do brány a tím jsme se vrátili do zápasu a otočili jsme skóre v náš prospěch. Bohužel v závěru se nám nepovedlo vyhodit, když puk byl u modré čáry, stačilo ho vyhodit a zápas by jsme už uhráli za plný počet bodů. Příbram zaslouženě vyrovnala, utkání bylo opravdu vyrovnané. My jsme šťastný, že bereme ten extra bod, jelikož ho oceníme v dalším průběhu sezóny,“ viděl ústecký kouč Jan Čaloun.

O víkendu se nedařilo Mosteckým Lvům, kteří doma hostili pražskou Kobru padli 2:5.

I VLCI UMÍ BODOVAT

Naopak se zvedli jablonečtí Vlci, kteří přemohli 4:2 Řisuty. „My jsme do utkání vstoupili lépe, pak soupeř hru srovnal, ve druhé třetině nás trochu přehrával. Tak jak jsme neměli štěstí v obou zápasech doma s Pískem, tak jsme tentokrát štěstí měli. Pomohl nám i gólman Jelínek, utkání jsme dotáhli do vítězného konce,“ hodnotil duel jablonecký trenér Jan Šuráň.

Drama se servírovalo na děčínském zimáku, kam za Medvědy dorazilo mužstvo Chebu a domácí nakonec urvali všechny tři body za výhru 5:4. Tu vystřelil v 58. minutě zkušený plejer Michal Trávníček, který tak v zápase zkompletoval hattrick, když se před tím prosadil ve 20. a 33. minutě a stal se tak hrdinou zápasu. „Sehráli jsme skvělý zápas, kluci zaslouží pochvalu za týmový výkon. Při hře pět na pět jsme byli lepším týmem a byli více na kotouči. Soupeř měl tedy perfektně sehrané přesilovky, ze kterých nám dal tři branky. Stav 4:4 pro nás nic neřešil, potřebovali jsme vyhrát. Na střídačce to žilo, věřili jsme ve vítězství a šli za ním. Tenhle výkon je pro nás skvělá zpráva, my jsme maximálně spokojení. Je vidět, že tým má svou sílu. My už do konce sezony musíme jenom vyhrávat, abychom se v tabulce přiblížili tam, kde chceme být," zářil děčínský asistent Michal Oliverius.

