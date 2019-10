Jak byste popsal přechod z hokejisty do role trenéra?

Jsou to dvě velmi odlišné profese a obě se musí člověk učit. V současné době dávám hráčům v kabině jen drobné rady. Všechno ostatní dělají trenéři. Já se teprve učím.

Je pravda, že jste se o ukončení kariéry rozhodl už před sezónou?

Je to tak, byl jsem domluvený s vedením klubu. Abych pravdu řekl, nečekal jsem, že to bude už takhle krátce po začátku základní části Chance ligy. Okolnosti někdy takové řešení vyžadují. Chtěli jsme dát impulz mužstvu, chtěl jsem si také trošku odpočinout.

Uvidí vás fanoušci Slovanu ještě ve výstroji?

To nevím. Kdyby bylo tisíc zraněných, třeba bych hrát ještě šel. Když půjde všechno podle plánu, tak další ligový zápas neodehraji. Můj poslední zápas v kariéře bude pravděpodobně ten rozlučkový ve druhé polovině sezóny.

Vnímáte v pozici trenéra hokej jinak než coby hráč?

Rozhodně to je něco jiného. Poslední dva roky jsem na ledě přemýšlel i jako trenér. Není to tak extrémní skok, ale rozdíl to pochopitelně je.

Všiml jsem si, že jste si například během oddechového času, organizoval spoluhráče. Dostával jste se do role trenéra už tehdy?

To rozhodně ne. Jen jsme byli domluvení, že pokud uvidím něco, co by se dalo udělat lépe, nebo jinak, tak to řeknu.

Jaké poznatky jste si odnesl z utkání proti Benátkám?

To, že musíme makat celých šedesát minut. Na chvilku jsme polevili a soupeř toho dokázal využít a vyrovnal. Nakonec jsme vyhráli v prodloužení.