Roubík: Dát první gól, bylo to jiné. Výsledek je pro Ústí krutý, zní z Kladna

Hokejisté Ústí nad Labem si přivezli z Kladna debakl 2:9. Do zápasu však vstoupili aktivně, za soupeřem nezaostali ani v počtu střel, vázla však produktivita. "Dát první gól, bylo by to jiné," litoval Jaroslav Roubík. "Výsledek je pro Ústí krutý," kontroval kladenský Jiří Burger.

Chance liga, Kladno - Ústí. | Foto: Foto: Antonín Vydra

Slovan vystřel na branku Rytířů 33 střeleckých pokusů, jen o čtyři méně, než stihli domácí. Výsledek je však diametrálně odlišný. "Zápas jsme začali dobře, měli jsme tři šance, nastřelili tyč. Chyba byla, že jsme nedali gól," viděl Roubík jeden ze zlomových momentů. "Kladno pak zabralo, vytvořilo si dvě šance, které proměnilo," litoval. "Snažili jsme se dobře začít i prostřední část, ale stejně jsme rozjezd domácích nezachytili. Dali další dva góly, odskočili nám a v poslední dvacetiminutovce už nás parádně rozebralo. Jejich vítězství je jednoznačně zasloužené, byli lepší," uznal převahu soupeře. FOTO: Slovan venku opět selhal, na Kladně inkasoval devět branek Přečíst článek › Z výhry měl radost také kladenský Jiří Burger, který však uznal, že Ústí nebylo o tolik horší. "Obraz hry výsledku neodpovídá. Nám tam ve třetí třetině napadaly góly, pro Ústí to bylo celkem kruté. Vstup do zápasu jsme neměli dobrý, pomohl nám gól na 1:0, po němž jsme zlepšili pohyb a přidali druhý gól." Ústečtí mohou žehrat i na dvě branky, které inkasovali ve vlastní přesilovce. "I druhá část byla ze začátku vyrovnaná, Ústí dobře bránilo, dost nás nakopla branka na 3:0, kterou jsme vstřelili v oslabení," souhlasil Burger.