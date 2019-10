Šťastná třináctka, chtělo by se říct. Ústečtí hokejisté totiž ve 13. kole druhé nejvyšší soutěže zdolali Kadaň na jejím ledě 5:2.

Slovan, jemuž se do obrany z Kladna vrátil Ondřej Smetana, vedl už 3:0 i díky dvěma trefám Petra Maršouna, domácí však dokázali snížit na rozdíl jediné branky. V posledním dějství ale vrátil Ústí klid Ondřej Bláha, v závěrečné minutě dokonal hattrick v samostatném úniku Maršoun. Ten tak ukázal, že Ústí by nemusel až tolik chybět střelecký um Jaroslava Roubíka, který v pátek ukončil kariéru a přesunul se do pozice asistenta trenéra.

„Jsme spokojení jak se třemi body, tak s předvedenou hrou. Oproti minulému zápasu jsme se o sto procent zlepšili, kluci hlavně bojovali,“ těšilo trenéra Slovanu Tomáše Mareše. „Za stavu 3:2 jsme si řekli, abychom se vrátili k výkonům z prvního dějství, což si myslím, že jsme nakonec splnili. Podle mě je výhra zasloužená.“ Ve středu čeká Slovan další derby v Litoměřicích.

Hokej, Chance liga, 13. kolo:

SK Kadaň – HC Slovan Ústí nad Labem 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 25. Foltýn (Zygmunt), 39. M. Jandus (Trefný, Chlouba) – 6. Kružík (Severa, Pšenička), 8. Maršoun (D. Krejčí, Tůma), 25. Maršoun (Vildumetz, Tůma), 53. O. Bláha (Kordule, Filip), 60. Maršoun.

Rozhodčí: Zubzanda, Pavlovič – Kokrment, Coubal. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 430. Střely na branku: 40:28.

Slovan Ústí nad Labem: Brízgala – D. Krejčí , Zelingr, Hes, Veber, Zukal, Smetana – Kružík , Pšenička, Severa – Tůma, Vildumetz, Maršoun – Jelínek, Kordule, D. Merta – Filip, Dörner, O. Bláha